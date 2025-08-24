By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Aug 24, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
हिंदू धर्म: अंतिम संस्कार में महिलाएं क्यों नहीं जाती हैं?
Pic Credit: Shutterstock
हिंदू धर्म में व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं। मृत्यु के बाद दाह संस्कार ही आखिरी और 16वां संस्कार होता है।
हिंदू धर्म में संस्कार
आपने देखा होगा की मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए श्मशान घाट में सिर्फ पुरुष ही जाते हैं, महिलाएं नहीं जाती हैं।
अंतिम संस्कार
आज हम आपको बताएंगे कि श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए महिलाएं क्यों नहीं जाती हैं।
कारण
किसी की मृत्यु के बाद पुरुष खुद को संभाल लेते हैं और अपने दुख को पूर्णता रोकर बयां नहीं करते हैं, वहीं महिलाएं ज्यादा रोती हैं।
महिला और पुरुष
मान्यताओं के अनुसार, किसी को रोते हुए देखकर मृतक की आत्मा को शांति नहीं मिलती है। इसलिए महिलाओं का श्मशान घाट वर्जित माना जाता है।
आत्मा को शांति
श्मशान घाट पर नकारात्मक ऊर्जा का ज्यादा प्रभाव होता है। माना जाता है कि महिलाएं कोमल मन की होती हैं, उनके अंदर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है।
नकारात्मक ऊर्जा
माना जाता है कि मृत्यु के बाद और दाह संस्कार के बीच में घर को सूना नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए जब पुरुष श्मशान घाट जाते हैं, तो महिलाएं घर पर रहती हैं।
अकेला घर
मृत व्यक्ति की चिता जलाने पर हड्डियों की अकड़ने की आवाजें आती हैं। इससे महिलाएं और बच्चे डर सकते हैं।
डर
दाह संस्कार के बाद पुरुषों का मुंडन होता है। वहीं महिलाओं का मुंडन शुभ नहीं माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार, महिलाओं के दाह संस्कार में ना शामिल होने का यह भी एक कारण हो सकता है।
मुंडन
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
पितृपक्ष में सत्तू खाने की क्यों मनाही होती है?
Click Here