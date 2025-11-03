By Mohit
मुगल हरम में किन्नर क्यों तैनात होते थे?
मुगल काल में बादशाह रात में 'हरम' में अपनी बेगमों के साथ काफी वक्त बिताया करते थे।
'हरम' एक ऐसे जगहें होती थीं जहां बादशाह के अलावा कोई भी बाहरी पुरुष नहीं जा सकता था।
'हरम' की सुरक्षा की जिम्मेदारी किन्नरों के हवाले थी। इतिहासकारों के मुताबिक हरम की सुरक्षा को कई स्तर पर बांटा गया था।
'हरम' की बाहरी सुरक्षा में पुरुष सैनिक तैनात होते थे तो वहीं भीतर की सुरक्षा में किन्नरों की तैनाती की जाती थी।
'हरम' में शाही महिलाएं और दासियां रहती थी। ऐसे में किन्नरों पर भरोसा किया जाता था।
'अकबरनामा' के लेखक अबुल फजल ने भी लिखा है कि हरम में बाहरी पुरुषों की एंट्री पूरी तरह से बैन थी।
वहीं अगर कोई पुरुष चोरी छिपे यहां पहुंच जाता था तो उसे कठोर से कठोर सजा दी जाती थी।
आपको जानकर हैरानी होगी कि बादशाह अकबर के शासन में हरम में लगभग 5 हजार के करीब शाही महिलाएं रहती थीं।
साफ है मुगल शासकों द्वारा किन्नरों को काफी अहम काम सौंपे गए थे। ऐसे में ये माना जा सकता है कि इस्लामिक कल्चर में किन्नरों का बड़ा लंबा इतिहास और मजबूत सत्ता रही है।
