By Mohit
PUBLISHED Nov 3, 2025

LIVE HINDUSTAN
 News

मुगल हरम में किन्नर क्यों तैनात होते थे?

मुगल काल में बादशाह रात में 'हरम' में अपनी बेगमों के साथ काफी वक्त बिताया करते थे।

काफी वक्त

AI Image

'हरम' एक ऐसे जगहें होती थीं जहां बादशाह के अलावा कोई भी बाहरी पुरुष नहीं जा सकता था। 

बादशाह के अलावा

AI Image

'हरम' की सुरक्षा की जिम्मेदारी किन्नरों के हवाले थी। इतिहासकारों के मुताबिक हरम की सुरक्षा को कई स्तर पर बांटा गया था।

किन्नरों के हवाले

AI Image

'हरम' की बाहरी सुरक्षा में पुरुष सैनिक तैनात होते थे तो वहीं भीतर की सुरक्षा में किन्नरों की तैनाती की जाती थी।

बेहद कड़ी सुरक्षा

AI Image

'हरम' में शाही महिलाएं और दासियां रहती थी। ऐसे में किन्नरों पर भरोसा किया जाता था।

किन्नरों पर भरोसा

AI Image

'अकबरनामा' के लेखक अबुल फजल ने भी लिखा है कि हरम में बाहरी पुरुषों की एंट्री पूरी तरह से बैन थी।

'अकबरनामा' में भी जिक्र

AI Image

वहीं अगर कोई पुरुष चोरी छिपे यहां पहुंच जाता था तो उसे कठोर से कठोर सजा दी जाती थी।

कठोर सजा

AI Image

आपको जानकर हैरानी होगी कि बादशाह अकबर के शासन में हरम में लगभग 5 हजार के करीब शाही महिलाएं रहती थीं।

अकबर के समय

AI Image

साफ है मुगल शासकों द्वारा किन्नरों को काफी अहम काम सौंपे गए थे। ऐसे में ये माना जा सकता है कि इस्लामिक कल्चर में किन्नरों का बड़ा लंबा इतिहास और मजबूत सत्ता रही है।

अहम काम

AI Image

क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के 8 सबसे बड़े देश

 Click Here