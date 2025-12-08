By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Dec 7, 2025
LIVE HINDUSTAN
पालतू जानवरों में कुत्ता से ज्यादा लगाव क्यों होता है? जानिए इसके पीछे का विज्ञान
दुनिया में जितने भी पालतू जानवर हैं, उनमें सबसे गहरा इमोशनल बॉन्ड कुत्ते के साथ ही बनता है। विज्ञान भी मानता है – कुत्ता इंसान का सबसे सच्चा दोस्त है।
कुत्ता क्यों खास?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुत्ते इंसानों के साथ 15,000-30,000 साल पहले से रह रहे हैं। हमने उन्हें भेड़िए से पाला और धीरे-धीरे ऐसा बनाया, जो सिर्फ हमारी खुशी के लिए जीए।
15,000 साल पुरानी दोस्ती
जब आप कुत्ते को प्यार करते हो या वह आपको देखकर पूंछ हिलाता है, तो आपके और उसके दिमाग में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। यही हार्मोन प्यार बढ़ाता है। बिल्ली में यह कम होता है।
ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन
कुत्ता इंसान की आंखों में सबसे ज्यादा देखता है। एक रिसर्च में पता चला कि कुत्ता 95 फीसदी समय मालिक की आंखों में देखता है। इससे दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, प्यार बढ़ता है।
आंखों में देखता है
कुत्ता आपकी खुशबू से 1000 में से आपको पहचान लेता है। आप उदास हो या खुश, वह आपकी बॉडी स्मेल बदलने से फौरन समझ जाता है और उसी हिसाब से रिएक्ट करता है।
आपकी खुशबू से पहचानता है
स्टडी में पाया गया – कुत्ता इंसान के चेहरे के 6 बेसिक इमोशन्स (खुशी, गुस्सा, डर, दुख, आश्चर्य, घृणा) को 80 फीसदी सही तरीके से समझ लेता है।
आपकी भावनाएं समझता है
कुत्ता अपने मालिक को अपना लीडर और परिवार का हिस्सा मानता है। वह आपकी रक्षा के लिए जान तक दे देगा। ये पैक मेंटालिटी भेड़िए से आई है, जो इंसानों के साथ रहते-रहते और मजबूत हुई।
पैक मेंबर
100 लोगों की भीड़ में भी कुत्ता आपकी आवाज सुनकर पहचान लेगा। कुत्ते के दिमाग में आपकी आवाज सुनकर वही हिस्सा एक्टिवेट होता है जो इंसान अपने बच्चे की आवाज सुनकर करता है।
आपकी आवाज को अलग पहचानता है
बिल्ली इंसानों के साथ 9,000 साल रही, लेकिन वह आज भी जंगली बिल्ली की तरह स्वतंत्र है। कुत्ता पूरी तरह इंसान पर निर्भर और वफादार बन गया – यही सबसे बड़ा फर्क है।
बिल्ली स्वतंत्र, कुत्ता लॉयल
हजारों साल की दोस्ती, ऑक्सीटोसिन का जादू, आपकी भावनाएं समझना और बिना शर्त प्यार – विज्ञान कहता है कि कुत्ता सचमुच 'Man’s Best Friend' है।
इसलिए कुत्ता सबसे खास
