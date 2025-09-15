By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 15, 2025
LIVE HINDUSTAN
Travel
बस में उल्टी क्यों आती है, जानें कारण
किसी भी सफर का मजा तभी आता है, जब वो आरामदायक और बिना किसी परेशानी के पूरा हो जाये।
सफर का मजा
कई बार हम रोड ट्रिप प्लान करते हैं, तो बस या कार का सफर करते हैं। लेकिन कार-बस में उल्टी होने लगती है।
बस या कार
क्या आपने कभी सोचा है बस में उल्टी क्यों होती है। चलिए आपको बताते हैं उल्टी का कारण और इसके उपाय।
उल्टी क्यों होती है
साइंस की भाषा में सफर के दौरान उल्टी होने को सिकनेस मोशन कहा जाता है।
सिकनेस मोशन
शरीर में सबसे जरूरी होता है नर्वस सिस्टम। जब ये इम्बैलेंस हो जाता है, जो दिमाग में भ्रम पैदा होता है। फिर उल्टी बनने लगती है।
नर्वस सिस्टम
कैसे होता है
आंखें कुछ पढ़ या देखती है, तो लगता है कि ये स्थिर है। लेकिन शरीर हिल रहा होता है, तो इन्द्रियां दिमाग को मोशन का सिग्नल देती हैं।
कन्फ्यूजन
दिमाग जब मोशन और बैलेंस से कन्फ्यूज हो जाता है, तो नर्वस सिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है। ऐसे में मोशन सिकनेस होने लगता है।
क्या करें
अगर आपको बस-कार में बैठते ही उल्टी लगने लगती हैं, तो कुछ भी पढ़ने या देखने से बचें।
क्या खाएं
आप मुंह में इलायची या लौंग चबा सकती हैं। इससे उल्टी नहीं आती है।
इंडियन पासपोर्ट पर घूम लीजिए ये 7 देश, बिना टेंशन!
Click Here