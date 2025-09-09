By Navaneet Rathaur
पूजा-पाठ से लेकर हवन में आम की लकड़ी क्यों इस्तेमाल करते हैं?
हिंदू धर्म में पूजा-पाठ और हवन में आम की लकड़ी का विशेष स्थान है। आइए जानें इसके धार्मिक, वैज्ञानिक और पर्यावरणीय कारण।
आम की लकड़ी का महत्व
शास्त्रों में आम का पेड़ पवित्र माना गया है। इसकी लकड़ी हवन में उपयोग करने से सकारात्मक ऊर्जा और देवताओं का आशीर्वाद मिलता है।
धार्मिक महत्व
आम का पेड़ भगवान विष्णु और लक्ष्मी से जुड़ा है। इसकी लकड़ी हवन में जलाने से वातावरण शुद्ध और आध्यात्मिक होता है।
भगवान से जुड़ाव
आम की लकड़ी जलने पर कम धुआं और साफ सुगंध देती है। इसका धुआं हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करता है, जिससे वातावरण शुद्ध होता है।
वैज्ञानिक कारण
आम की लकड़ी आसानी से उपलब्ध और नवीकरणीय है। यह हवन में उपयोग के लिए पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ विकल्प है।
पर्यावरणीय लाभ
आम की लकड़ी धीरे और एकसमान जलती है, जो हवन के लिए आदर्श है। यह लंबे समय तक अग्नि को बनाए रखती है।
आम की लकड़ी का गुण
चंदन और पीपल की लकड़ी भी पवित्र हैं, लेकिन आम की लकड़ी हवन के लिए सबसे ज्यादा उपयोग की जाती है।
आम की लकड़ी क्यों खास?
आम के पत्तों का उपयोग तोरण और पूजा में होता है। ये सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और वातावरण को शुद्ध करते हैं।
आम के पत्तों का उपयोग
आम का पेड़ भारतीय संस्कृति में समृद्धि का प्रतीक है। हवन में इसकी लकड़ी का उपयोग सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा को मजबूत करता है।
सांस्कृतिक महत्व
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
