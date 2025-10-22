By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 22, 2025
विकास दिव्यकीर्ति के अनुसार, शादी से पहले दो ब्रेकअप क्यों जरूरी हैं?
मौजूदा समय में विकास दिव्यकीर्ति किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं।
विकास दिव्यकीर्ति
Pic Credit: Social Media
विकास दिव्यकीर्ति विभिन्न मुद्दों पर अपनी स्पष्ट बात रखने के लिए जाने जाते हैं।
राय
Pic Credit: Social Media
प्रेम प्रसंग से जुड़े उनके कई वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं।
प्रेम से जुड़ी बातें
Pic Credit: Social Media
एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में विकास दिव्यकीर्ति ने शादी को लेकर अपनी राय रखी थी।
शादी से जुड़े विचार
Pic Credit: Social Media
इंटरव्यू के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए विकास दिव्यकीर्ति ने कहा था कि 'विवाह से पहले एक दो ब्रेकअप होने जरूरी हैं।'
दो ब्रेकअप जरूरी
Pic Credit: Social Media
विकास दिव्यकीर्ति आगे कहते हैं कि- 'एक दो ब्रेकअप होने के बाद मैच्योरिटी आती है और मैच्योर व्यक्ति विवाह करे तो समझदारी की बात है।'
परिपक्वता
Pic Credit: Social Media
दिव्यकीर्ति सर ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि 'विवाह कम टूटेंगे अगर मैच्योरिटी के बाद विवाह होगें।'
कम टूटेंगे विवाह
Pic Credit: Social Media
हालांकि, विकास दिव्यकीर्ति ने इंटरव्यू के दौरान यह भी कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि जानबूझकर ब्रेकअप कर लिया जाए।
जानबूझकर ना करें
Pic Credit: Social Media
अगर आपका पहला रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है तो ज्यादा बेहतर होगा कि एक-दूसरे को जीवनसाथी के रूप में भी चुन लें।
बॉन्डिंग
Pic Credit: Social Media
