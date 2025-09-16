By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 16, 2025
LIVE HINDUSTAN
Trending
बॉडी पर टैटू बनवाने के बाद कभी मिटता क्यों नहीं है? जानिए इसके पीछे का साइंस
टैटू सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि विज्ञान का कमाल है। यह त्वचा पर हमेशा के लिए क्यों रहता है? आइए, इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण जानें।
परमानेंट टैटू
टैटू बनाने के लिए सुई त्वचा की ऊपरी परत (एपिडर्मिस) को भेदकर नीचे की परत (डर्मिस) में स्याही डालती है। यह प्रक्रिया टैटू को स्थायी बनाती है।
टैटू कैसे बनता है?
त्वचा की ऊपरी परत (एपिडर्मिस) लगातार नई कोशिकाओं से बदलती रहती है, लेकिन डर्मिस स्थिर होती है। यही कारण है कि टैटू मिटता नहीं है।
त्वचा की परतों का रहस्य
टैटू की स्याही विशेष रूप से बनाई जाती है, जो त्वचा में स्थायी रूप से रहती है। यह स्याही डर्मिस की कोशिकाओं में जमा हो जाती है।
स्याही का कमाल
स्याही डर्मिस में प्रवेश करने पर शरीर का इम्यून सिस्टम इसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन स्याही के कण बड़े होते हैं, जो फंस जाते हैं।
इम्यून सिस्टम की भूमिका
डर्मिस में स्याही को मैक्रोफेज कोशिकाएं निगल लेती हैं, लेकिन ये कोशिकाएं इसे नष्ट नहीं कर पातीं। इस तरह टैटू स्थायी हो जाता है।
क्यों नहीं मिटता टैटू?
समय के साथ टैटू का रंग हल्का हो सकता है, क्योंकि स्याही के कुछ कण टूटते हैं या त्वचा की नई कोशिकाएं बनती हैं।
समय के साथ टैटू का रंग
लेजर ट्रीटमेंट से टैटू हटाया जा सकता है। लेजर स्याही के कणों को तोड़ता है, जिसे इम्यून सिस्टम बाद में हटा देता है।
टैटू हटाने का विज्ञान
गलत स्याही या अनहाइजेनिक तरीके से टैटू बनवाने से इंफेक्शन या एलर्जी हो सकती है। हमेशा प्रोफेशनल आर्टिस्ट चुनें।
टैटू के जोखिम
टैटू सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि त्वचा और विज्ञान का अनूठा मिश्रण है। इन्हीं वजहों से टैटू बॉडी पर परमानेंट हो जाता है।
कला और विज्ञान का मेल
समोसे से लेकर पकोड़े को अंग्रेजी में क्या कहते हैं?
Click Here