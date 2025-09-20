By Navaneet Rathaur
सूर्य देव के रथ में 7 घोड़े क्यों बंधे हैं? जानिए इसका महत्व
हिंदू धर्म में सूर्य देव को जीवन और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। उनके रथ को सात घोड़े खींचते हैं, लेकिन इनका क्या महत्व है? आइए जानें।
सूर्य देव का रथ
सूर्य देव को वेदों में विश्व की आत्मा कहा गया है। वे प्रकाश, स्वास्थ्य और समृद्धि के दाता हैं। उनका रथ ब्रह्मांड की गति को दर्शाता है।
सूर्य देव का महत्व
सूर्य देव का रथ स्वर्णमय है, जिसे एक पहिए वाला माना जाता है। इसे सात घोड़े खींचते हैं और अरुण उनका सारथी है।
सूर्य के रथ का स्वरूप
सूर्य के रथ के सात घोड़े सप्ताह के सात दिनों का प्रतीक हैं। ये सात रंगों (VIBGYOR) और सूर्य की सात किरणों को भी दर्शाते हैं।
सात घोड़ों का प्रतीक
ऋग्वेद में सूर्य के सात घोड़ों को सात छंदों या सात तत्वों से जोड़ा गया है, जो ब्रह्मांड की सात शक्तियों को दर्शाते हैं।
वैदिक दृष्टिकोण
प्रत्येक घोड़ा सप्ताह के एक दिन (रविवार से शनिवार) का प्रतीक है। सूर्य की गति समय चक्र को नियंत्रित करती है।
सप्ताह के सात दिन
सूर्य की किरणों में सात रंग (VIBGYOR) होते हैं। सात घोड़े इन रंगों का प्रतीक हैं, जो सूर्य के प्रकाश को दर्शाते हैं।
सात रंगों का संबंध
सात घोड़े मानव शरीर के सात चक्रों का भी प्रतीक हैं। सूर्य की ऊर्जा इन चक्रों को जागृत करती है, जिससे आत्मिक उन्नति होती है।
आध्यात्मिक महत्व
सूर्य देव की पूजा से स्वास्थ्य, समृद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। सात घोड़ों का प्रतीक हमें नियमितता और संतुलन सिखाता है।
सूर्य पूजा का महत्व
सूर्य देव के रथ के सात घोड़े समय, प्रकृति और आध्यात्मिकता के प्रतीक हैं। इनका महत्व हमें जीवन में संतुलन और ऊर्जा का महत्व समझाता है।
संतुलन और ऊर्जा
