मौसम के अनुसार बदल जाता है सांपों के सोने का समय, इतने देर की लेते हैं नींद
सांप कोल्ड-ब्लडेड जानवर हैं, इसलिए मौसम उनके सोने के समय को प्रभावित करता है। ठंड में सांप लंबी नींद और गर्मी में कम सोते हैं।
सांपों की नींद
सांपों की नींद मैनुष्यों जैसी गहरी नहीं होती है। वे आंखें बंद नहीं करते, लेकिन मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है।
सांपों की नींद कैसी होती है?
गर्मी में सांप सक्रिय रहते हैं। वे रात या सुबह में आराम करते हैं, दिन में छिपते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, गर्मी में सांप 4-6 घंटे तक की नींद लेते हैं।
गर्म मौसम में नींद
सर्दियों में सांप ब्रुमेशन (नींद जैसी अवस्था) में जाते हैं, जो हाइबरनेशन जैसी अवस्था है। इस मौसम में सांपों का मेटाबॉलिज्म लगभग शून्य हो जाता है।
ठंडे मौसम में ब्रुमेशन
मौसम बदलने पर सांपों की नींद अनियमित हो जाती है। गर्मी या सर्दियों का मौसम सांपों के जल्दी जागने का कारण बनती हैं।
मौसम परिवर्तन का प्रभाव
ट्रॉपिकल इलाकों में सांप शुष्क मौसम में छोटी अवधि यानी 2 से 3 महीने की ब्रुमेशन लेते हैं।
उष्णकटिबंधीय क्षेत्र
सांपों का बॉडी टेम्परेचर बाहरी तापमान पर निर्भर रहता है। 25 से 30°C में सांप काफी ज्यादा सक्रिय रहते हैं, लेकिन टेम्परेचर के 10°C से नीचे जाने से ब्रुमेशन में चले जाते हैं।
तापमान का रोल
बारिश में सांपों का व्यवहार प्रजाति पर निर्भर करता है। कुछ (जैसे पायथन) छिपकर आराम करते हैं, जबकि रैट स्नेक जैसे सांप सक्रिय रहते हैं। औसतन, वे 6-8 घंटे प्रतिदिन आराम करते हैं।
बारिश और सांपों की नींद
हर सांपों की नींद अलग होती है। कोबरा गर्मी में रात को 3-5 घंटे सोते हैं, जबकि रैटलस्नेक ठंड में 6 महीने तक ब्रुमेशन में रहते हैं। पायथन भोजन के बाद लंबे समय तक आराम करते हैं।
प्रजातियों का अंतर
सांपों की नींद मौसम पर निर्भर करती है - गर्मी में कम (4-6 घंटे), ठंड में लंबी (5-7 महीने)। हालांकि, जलवायु परिवर्तन सांपों की नींद को प्रभावित कर रहा है।
मौसम परिवर्तन
