अनंत चतुर्दशी पर नमक क्यों नहीं खाना चाहिए?
भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत से सुख-समृद्धि मिलती है।
अनंत चतुर्दशी
इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप और शेषनाग की पूजा की जाती है। 14 गांठों वाला अनंत सूत्र बांधकर संकटों से मुक्ति पाई जाती है।
अनंत चतुर्दशी का धार्मिक महत्व
हिंदू मान्यता के अनुसार, अनंत चतुर्दशी के व्रत में साधारण नमक (टेबल सॉल्ट) का सेवन वर्जित है ताकि शुद्धता और पवित्रता बनी रहे।
व्रत में नमक का त्याग
व्रत में शुद्धता सर्वोपरि है। साधारण नमक को अपवित्र माना जाता है, जबकि सेंधा नमक शुद्ध और व्रत के लिए उपयुक्त होता है।
व्रत में शुद्धता का महत्व
सेंधा नमक शास्त्रों में शुद्ध माना गया है। यह शरीर में सोडियम की कमी को पूरा करता है और व्रत की पवित्रता बनाए रखता है।
सेंधा नमक का उपयोग
अनंत चतुर्दशी पर नमक नहीं खाने से पाप नष्ट होते हैं। यह भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है और साधक को अनंत फल मिलता है।
नमक त्याग का धार्मिक कारण
महाभारत में श्रीकृष्ण ने पांडवों को अनंत चतुर्दशी व्रत की सलाह दी थी। नमक त्यागकर उन्होंने संकटों से मुक्ति पाई।
पौराणिक कथा
स्नान, संकल्प, विष्णु पूजा, अनंत सूत्र बांधना और सेंधा नमक युक्त फलाहार ही ग्रहण करें। साधारण नमक से बचें।
व्रत के नियम
व्रत में साबुदाना, कुट्टू की पूरी, आलू की सब्जी, फल और दूध से बने व्यंजन सेंधा नमक के साथ खाए जा सकते हैं।
व्रत में क्या खाएं?
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
