गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन क्यों नहीं करना चाहिए?
हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी मनाया जाता है। इस बार 27 अगस्त 2025 को गणेश चतुर्थी मनाया जाएगा।
गणेश चतुर्थी
गणेश चतुर्थी को कलंक चतुर्थी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन चांद देखने से कलंक या झूठे आरोप लगते हैं।
कलंक चतुर्थी
पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान गणेश मां पार्वती के आदेश पर घर के दरवाजे पर खड़े होकर पहरा दे रहे थे।
कलंक चतुर्थी की पौराणिक कथा
गणेश जी ने भगवान शिव को कई बार समझाने के बावजूद उन्हें घर के अंदर जाने नहीं दिया, तभी शिव जी ने गुस्से में गणेश जी का सिर काट दिया।
भगवान शिव हो गए नाराज
पार्वती मां ने गणेश जी के ये हाल देख, भगवान शिव से गणेश जी को फिर से जीवित करने को कहा। भगवान शिव ने गणेश जी को हाथी का मुख देकर, फिर से जीवित किया।
पार्वती मां की विनती
गणेश जी कहीं से आ रहे थे, तभी चंद्रदेव गणेश जी का नया स्वरूप देखकर मुस्कुराने लगे। क्योंकि चंद्रमा को अपने सुंदरता पर अभिमान था।
चंद्रमा का घमंड
चंद्रमा को मुस्कुराता देख गणेश जी क्रोधित हो गए और चंद्रमा को श्राप दिया कि आज से तुम काले हो जाओगे।
गणेश जी ने दिया श्राप
मान्यता है कि श्राप के असर से चंद्रमा धीरे-धीरे काले होते गए और उनका तेज खत्म हो गया। इससे चंद्रमा को अपने गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गणेश जी से माफी मांगी।
चंद्रमा का टूटा अंहकार
गणेश जी ने चंद्रमा को माफ तो कर दिया, लेकिन कहा कि श्राप खत्म नहीं हो सकता है। गणेश जी ने चंद्रमा से कहा कि आप महीने में सिर्फ एक बार पूर्ण कलाओं से युक्त होंगे।
चांद का आकार क्यों बदलता है
मान्यता है कि भगवान गणेश ने ये भी कहा था कि गणेश चतुर्थी के दिन जो व्यक्ति चंद्रमा के दर्शन करेगा, उस पर झूठा आरोप या कलंक लगेगा।
गणेश चतुर्थी का कलंक
अगर गणेश चतुर्थी का चंद्रमा आप भूल-चूक से देख भी लें, तो इस मंत्र का जाप करना ना भूलें।
चतुर्थी का चांद दिख जाए तो क्या करें
सिंहः प्रसेन मण्वधीत्सिंहो जाम्बवता हतः।
सुकुमार मा रोदीस्तव ह्मेषः स्यमन्तकः।।
मंत्र
माला का जाप करते समय इन बातों का रखें ध्यान, दूर होगी हर परेशानी
