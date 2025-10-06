By Navaneet Rathaur
शाम होने के बाद पूजा के लिए फूल क्यों नहीं तोड़ना चाहिए?
हिंदू धर्म में शाम के बाद फूल तोड़ना वर्जित माना जाता है। इसके पीछे धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण हैं। आइए जानते हैं।
पूजा के लिए फूल
हिंदू मान्यता के अनुसार, शाम को देवता विश्राम करते हैं। फूलों को देवताओं का प्रिय माना जाता है, और उनकी शांति के लिए सूर्यास्त के बाद फूल नहीं तोड़े जाते हैं।
धार्मिक मान्यता
फूल तोड़ना प्रकृति के चक्र को बाधित कर सकता है। हिंदू धर्म में प्रकृति को पवित्र माना जाता है, और सूर्यास्त के बाद फूल नहीं तोड़ना प्रकृति के प्रति सम्मान दर्शाता है।
प्रकृति का सम्मान
रात में पौधों की जैविक प्रक्रिया बदल जाती है। कीट-पतंगे जो रात में सक्रिय होते हैं, फूलों को परागित करते हैं। इस प्रक्रिया में बाधा ना डालने के लिए फूल नहीं तोड़े जाते हैं।
वैज्ञानिक कारण
पूजा के लिए शुद्ध फूलों का उपयोग होता है। शाम के बाद फूलों पर कीट या धूल जम सकती है, जिससे वे अशुद्ध हो सकते हैं। इसलिए, सुबह के ताजे फूलों को पूजा के लिए अच्छा माना जाता है।
अशुद्धता का डर
मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। फूल तोड़ना इस ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है। सुबह के समय में फूल अधिक शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा वाले होते हैं।
नकारात्मक ऊर्जा
आयुर्वेद के अनुसार, रात में पौधों की ऊर्जा कम होती है। पूजा में उपयोग के लिए ताजे और ऊर्जावान फूलों को प्राथमिकता दी जाती है, जो सुबह उपलब्ध होते हैं।
आयुर्वेद और फूल
फूलों को प्रकृति की देन माना जाता है, और उनकी रक्षा करना धार्मिक कर्तव्य है। यह परंपरा हमें प्रकृति से जोड़ती है।
पौराणिक कथाएं
शाम को फूल नहीं तोड़ना प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। रात में पौधों को आराम करने देना और सुबह ताजे फूल लेना पर्यावरण के साथ संतुलन बनाए रखता है।
पर्यावरण संरक्षण
शाम को फूल नहीं तोड़ना धार्मिक, वैज्ञानिक और पर्यावरणीय कारणों से महत्वपूर्ण है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
नोट
