इन लोगों के लिए अमृत है चांदी की अंगूठी, जानें पहनने के फायदे
ज्योतिष शास्त्र में धातुओं का खास महत्व होता है। आज हम चांदी की बात करेंगे, जिसको चंद्रमा और शुक्र ग्रहों का प्रतीक माना गया है।
चंद्रमा व शुक्र का प्रतीक
पुरुषों के लिए चांदी धारण करना न केवल परंपरा से जुड़ा है, बल्कि इसके स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन पर भी गहरे प्रभाव माने जाते हैं।
मानसिक पर प्रभाव
मान्यतानुसार, दाहिने हाथ में चांदी की अंगूठी या कड़ा धारण करने से मानसिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ता है।
दाएं हाथ में पहनें
चांदी की अंगूठी चंद्रमा और शुक्र ग्रह को मजबूत करती है। इससे जीवन में सुख-समृद्धि, यश और स्वास्थ्य में सुधार होता है।
सुख-समृद्धि
कर्क, वृषभ, वृश्चिक, तुला, और मीन राशि के जातकों के लिए चांदी पहनना जरूरी है।
इन राशियों के लिए शुभ
क्योंकि इन राशियों के जल तत्व से जुड़ी होने की बात होती है और चांदी इसी तत्व से जुड़ी है। ऐसे में इनके लिए यह धातु अमृत समान है।
अमृत समान
मेष, सिंह, और धनु राशि के जातकों को चांदी पहनने से पहले किसी ज्योतिषी से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि यह उनके लिए हानिकारक हो सकती है।
ये लोग लें सलाह
चांदी मानसिक शांति और क्रोध पर नियंत्रण में भी सहायक है। साथ ही नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर यह मन में स्थिरता और धैर्य लाती है।
मन में स्थिरता
अंगूठी के लिए दाहिने हाथ की कनिष्ठिका (छोटी उंगली) और अनामिका (रिंग फिंगर) को सबसे अच्छा स्थान माना गया है।
अच्छा स्थान
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
