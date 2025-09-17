By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 17, 2025
दान हमेशा दाहिने हाथ से क्यों करना चाहिए?
दान करना हिंदू धर्म और शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ कर्म माना जाता है। इससे सभी पाप भी धुलते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है।
दान है श्रेष्ठ कर्म
ज्योतिष की मानें तो दान करते समय कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है।
दान के नियम
शास्त्रों और ज्योतिष में एक खास नियम यह भी है कि दान हमेशा दाहिने हाथ से ही करना चाहिए, बाएं हाथ नहीं। चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों?
दाएं हाथ से दान
मान्यता है कि दाहिना हाथ हर काम में शुभ माना जाता है और इसे सूर्य और गुरु ग्रह से जोड़ा जाता है।
सूर्य और गुरु ग्रह
दाहिना हाथ शक्ति, पवित्रता, धर्म और उदारता का प्रतीक हैं और वहीं, बायां हाथ चंद्रमा और राहु से संबंधित है।
प्रतीक
दान में हमेशा दाहिने हाथ का इस्तेमाल करना सम्मान, ईमानदारी और आशीर्वाद के साथ किसी पवित्र वस्तु को अर्पित करने का प्रतीक माना जाता है।
सम्मान व ईमानदारी
जबकि बाएं हाथ को दाहिने हाथ की तुलना में कम शुभ माना जाता है। यह मुख्य रूप से व्यक्तिगत या अशुद्ध गतिविधियों जैसे शौच, सफाई या दैनिक कार्यों से जुड़ा होता है।
बाएं हाथ से दान
इसलिए, बाएं हाथ से दान करना स्वयं उस कार्य के प्रति अनादर माना जाता है और इससे प्राप्त होने वाले आध्यात्मिक पुण्य को कम करता है।
अनादर
गरुड़ पुराण और धर्मशास्त्र में भी इस बात का उल्लेख है कि दान भक्ति, पूजा और भोजन हमेशा दाहिने हाथ से ही किया जाना चाहिए।
शास्त्रों में उल्लेख
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
