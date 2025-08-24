By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Aug 24, 2025
LIVE HINDUSTAN
डॉल्फिन मछली से क्यों डरती है खतरनाक शार्क? जानिए कारण
शार्क को समुद्र का सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता है, लेकिन डॉल्फिन से वह डरती है। आइए जानें, डॉल्फिन की ताकत और रणनीति शार्क को क्यों डराती हैं।
शार्क और डॉल्फिन
डॉल्फिन अत्यधिक बुद्धिमान होती हैं। वे इकोलोकेशन का उपयोग कर शार्क की स्थिति का पता लगाती हैं और रणनीति बनाती हैं, जिससे शार्क भ्रमित होकर पीछे हटती है।
डॉल्फिन की बुद्धिमानी
डॉल्फिन समूह (पॉड) में रहती हैं, जिसमें 10-30 या अधिक सदस्य होते हैं। शार्क अकेली शिकारी होती है, इसलिए पॉड की एकजुटता से वह डरकर भाग जाती है।
समूह की ताकत
डॉल्फिन 60 किमी/घंटा तक की गति से तैर सकती हैं। उनकी क्षैतिज पूंछ और लचीलापन उन्हें शार्क से तेज और फुर्तीला बनाता है, जिससे शार्क हार मान लेती है।
तेज और फुर्तीली डॉल्फिन
डॉल्फिन का स्नाउट मजबूत हड्डी का बना होता है। वे शार्क के पेट या गलफड़ों पर प्रहार करती हैं, जिससे गंभीर चोट लगती है। यह शार्क को डराता है।
स्नाउट का प्रहार
जब शार्क किसी डॉल्फिन या उनके बच्चे पर हमला करती है, तो पूरा पॉड मिलकर जवाबी हमला करता है। यह सामूहिक रक्षा शार्क को डराकर भगा देती है।
सामूहिक रक्षा
ऑर्का (किलर व्हेल) डॉल्फिन परिवार की सबसे बड़ी प्रजाति है। वे शार्क का शिकार करती हैं, खासकर उनके यकृत को। यह शार्क में भय पैदा करता है।
ऑर्का की ताकत
ऑर्का शार्क को उल्टा कर टॉनिक इमोबिलिटी में डालती हैं, जिससे शार्क स्थिर हो जाती है। यह रणनीति शार्क को असहाय बनाकर डॉल्फिन की जीत सुनिश्चित करती है।
टॉनिक इमोबिलिटी
डॉल्फिन और शार्क एक ही भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। डॉल्फिन की चपलता और समूह रणनीति उन्हें भोजन चुराने में सक्षम बनाती है, जिससे शार्क हट जाती है।
भोजन के लिए टक्कर
डॉल्फिन की बुद्धि, गति और सामूहिकता शार्क को डराती है। यह समुद्री पारिस्थितिकी में संतुलन बनाए रखता है। दोनों प्रजातियां प्रकृति की अनोखी रचना हैं।
समुद्र का संतुलन
