मौसम के अनुसार अपना जहर बदल लेता है ये खतरनाक सांप
भारत में सांपों की कई प्रजातियां हैं, लेकिन रसेल वाइपर (Russell’s Viper) सबसे खतरनाक और रहस्यमय है। इसे घोणस या दाबोया भी कहते हैं।
रसेल वाइपर
बता दें कि रसेल वाइपर वाइपर परिवार का सांप है और भारत के बिग फोर जहरीले सांपों में शामिल है। सबसे हैरान करने वाली बात है कि यह मौसम के अनुसार अपना जहर बदल लेता है।
मौसम के अनुसार जहर
रसेल वाइपर का जहर गर्मी में हेमोटॉक्सिक और बारिश आते-आते न्यूरोटॉक्सिक हो जाता है। इस सांप का शरीर तापमान बदलने से वेनम ग्लैंड में प्रोटीन संरचना बदलती है।
मौसम और जहर
इस सांप की लंबाई 1-1.5 मीटर, सिर त्रिकोणाकार और आंखें बड़ी होती हैं। रात में सक्रिय रहने वाले इस सांप के शरीर पर तीन चेन जैसे पैटर्न बने होते हैं।
रसेल वाइपर की पहचान
रसेल वाइपर चूहे, मेंढक और छिपकली का ज्यादा शिकार करता है। यह सांप एक बार में 250 मिलीग्राम तक जहर छोड़ता है, जो इंसानों के लिए बेहद घातक है।
शिकार और हमला
उत्तर भारत में पाए जाने वाले रसेल वाइपर का जहर ज्यादातर हेमोटॉक्सिक और दक्षिण भारत में न्यूरोटॉक्सिक होता है। आहार, तापमान और आर्द्रता के कारण इसका जहर बदलता है।
क्षेत्रीय विविधता
बच्चे पैदा करने से पहले शिकार क्षमता बढ़ाने के लिए मादा रसेल वाइपर का जहर 50 फीसदी ज्यादा शक्तिशाली होता है।
गर्भवती मादा का जहर
पॉलीवेलेंट एंटीवेनम काम करता है, लेकिन जहर के प्रकार के अनुसार डोज अलग हो सकता है। ऐसे में लक्षण दिखते ही 4 घंटे में अस्पताल जाना जरूरी होता है।
इलाज और एंटीवेनम
रसेल वाइपर प्रकृति का अनोखा चमत्कार, लेकिन बेहद खतरनाक है। यह सांप मौसम के अनुसार अपना जहर बदलता है।
मौसम में जहर
