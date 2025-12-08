By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Dec 7, 2025
LIVE HINDUSTAN
शराब के शौकीन सर्दियों में रम क्यों पीते हैं?
शराब के शौकीन गर्मियों के मौसम में एकदम ठंडी बीयर, तो वहीं ठंड के मौसम में गर्म पानी के साथ रम पीना पसंद करते हैं।
शराब के शौकीन
बता दें कि शराब का सेवन सेहत के लिए हानिकाराक होता है। हालांकि, दुनियाभर में हर जगह शराब के शौकीनों की कोई कमी नहीं है।
शराब का सेवन
ठंड के मौसम में या जहां हमेशा ठंड रहता है, वहां सबसे अधिक डिमांड रम की होती है। कई लोगों के द्वारा आपने सुना होगा कि रम पीने से शरीर गर्म रहता है।
ठंड का मौसम
बता दें कि रम को बनाने के लिए मोलेसेज का प्रयोग किया जाता है। मोलेसेज गन्ने के रस से तैयार एक बाई प्रोडक्ट होता है।
ठंड में रम
गन्ने के रस से जब चीनी बनाया जाता है, तो उसी दौरान ही मोलेसेज नाम का ये गहरे रंग का बाई प्रोडक्ट निकलता है।
रम बनाने की प्रक्रिया
मोलेसेज को पहले फर्मेंट किया जाता है और फिर इसी से रम तैयार की जाती है। विशेषज्ञों के मुताबिक, मोलेसेज के कारण ही रम शरीर में गर्माहट पैदा करता है।
इसलिए गर्म करता है रम
वहीं गर्मी की बात करें, तो इस मौसम में शराब के शौकीन बीयर पीते हैं। दरअसल, बीयर आती तो गर्म है, लेकिन इसे फ्रीज में रखकर या बर्फ की मदद से ठंडा किया जाता है।
गर्मी का मौसम
बीयर में मौजूद एथेनॉल मॉलेक्यूल्स अलग-अलग तापमान पर अलग-अलग तरह से बर्ताव करते हैं।
बीयर की संरचना
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
बढ़िया स्वाद
