By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Aug 12, 2025
LIVE HINDUSTAN
हिरण की आंखें सर्दियों में नीली क्यों हो जाती है?
क्या आप जानते हैं कि हिरण की आंखें सर्दियों में नीली हो जाती हैं? यह प्रकृति का अनोखा करिश्मा है। आइए, इसके पीछे का विज्ञान जानें।
हिरण की आंखें
हिरण की आंखों में टेपेटम ल्यूसिडम नामक एक परत होती है, जो प्रकाश को रेटिना की ओर वापस भेजती है, जिससे कम रोशनी में भी देखना संभव होता है।
टेपेटम ल्यूसिडम
गर्मियों में टेपेटम ल्यूसिडम सुनहरे रंग का होता है, जो ज्यादा रोशनी को परावर्तित करता है, ताकि आंखें तेज रोशनी में संवेदनशील ना हों।
गर्मियों में सुनहरा रंग
सर्दियों में टेपेटम ल्यूसिडम नीला हो जाता है। नीला रंग कम रोशनी को फैलने से रोकता है, जिससे रेटिना को ज्यादा प्रकाश मिलता है।
सर्दियों में नीला रंग
यह रंग परिवर्तन हिरणों को सर्दियों के अंधेरे में बेहतर देखने में मदद करता है। हिरण की आंखों की यह एक अनोखी क्षमता है।
अनोखा अनुकूलन
सर्दियों में हिरण की पुतलियां महीनों तक फैली रहती हैं, जिससे आंखों में द्रव निकासी की नलिकाएं बंद हो जाती हैं। इससे टेपेटम नीला हो जाता है।
वैज्ञानिक कारण
हिरण एकमात्र स्तनधारी हैं जिनकी आंखें मौसम के अनुसार रंग बदलती हैं। यह उनकी आर्कटिक जीवनशैली के लिए अनुकूलन है।
अन्य जानवरों से अलग
आर्कटिक क्षेत्र में सर्दियों में महीनों तक अंधेरा रहता है और सूरज नहीं निकलता है। ऐसे क्षेत्र में हिरण की आंखों का रंग परिवर्तन बहुत काम आता है।
आर्कटिक क्षेत्र
नीली आंखें ना केवल देखने में मदद करती हैं, बल्कि हिरणों को शिकारियों से बचने और भोजन खोजने में भी सहायता देती हैं।
रोचक तथ्य
हिरण की आंखों का नीला होना प्रकृति का अनोखा अनुकूलन है, जो उन्हें कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद करता है। यह विज्ञान और प्रकृति का सुंदर मेल है।
प्रकृति का चमत्कार
