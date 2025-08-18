By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Aug 18, 2025
LIVE HINDUSTAN
सेलिब्रिटीज या खास लोगों के स्वागत में रेड कार्पेट ही क्यों बिछाते हैं?
रेड कार्पेट सेलिब्रिटीज और खास लोगों के स्वागत का प्रतीक है। यह भव्यता और सम्मान दर्शाता है। इसका इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा है। आइए जानें, रेड कार्पेट क्यों खास है।
रेड कार्पेट
रेड कार्पेट का इतिहास 458 ईसा पूर्व से शुरू हुआ। ग्रीक नाटक “एगामेम्नॉन” में राजा के लिए लाल रास्ता बिछाया गया। यह शाही सम्मान और वैभव का प्रतीक था।
प्राचीन काल से रेड कार्पेट
लाल रंग शक्ति, साहस और समृद्धि का प्रतीक है। प्राचीन काल में लाल डाई महंगी थी, इसलिए इसे शाही सम्मान के लिए चुना गया। रेड कार्पेट आज भी यही दर्शाता है।
लाल रंग का महत्व
मध्यकाल में यूरोप के राजा-रानी लाल कालीन पर चलते थे। यह उनके रुतबे को दर्शाता था। चर्च और शाही समारोहों में रेड कार्पेट विशेष अतिथियों के लिए बिछाया जाता था।
मध्यकाल में रेड कार्पेट
1922 में हॉलीवुड में रेड कार्पेट का चलन शुरू हुआ। मिस्र के सिदमन्स थिएटर में पहली बार सेलिब्रिटीज के लिए इसे बिछाया गया। तब से यह ग्लैमर का प्रतीक है।
आधुनिक रेड कार्पेट
1961 में ऑस्कर समारोह ने रेड कार्पेट को विश्व प्रसिद्ध बनाया। सेलिब्रिटीज की भव्य एंट्री और फैशन ने इसे वैश्विक मंच दिया। आज यह हर बड़े इवेंट का हिस्सा है।
ऑस्कर और रेड कार्पेट
रेड कार्पेट अब विश्वभर में सम्मान दर्शाता है। भारत में भी नेताओं, सेलिब्रिटीज और खास मेहमानों के लिए इसे बिछाया जाता है। यह अतिथि सत्कार का प्रतीक बन गया है।
वैश्विक सम्मान का प्रतीक
लाल रंग ध्यान आकर्षित करता है और उत्साह बढ़ाता है। रेड कार्पेट मेहमानों को विशेष और सम्मानित महसूस कराता है। यह आयोजन को भव्य और यादगार बनाता है।
रेड कार्पेट का मनोविज्ञान
भारत में रेड कार्पेट फिल्म प्रीमियर, अवॉर्ड शो और सरकारी आयोजनों में बिछाया जाता है। यह अतिथियों को सम्मान देता है और आयोजन को भव्य बनाता है।
भारत में रेड कार्पेट
रेड कार्पेट प्राचीन काल से आधुनिक युग तक सम्मान का प्रतीक है। यह सेलिब्रिटीज और खास लोगों को विशेष बनाता है।
रेड कार्पेट की विरासत
