बैंगनी रंग के कपड़े पहनने पर इस देश में हो जाती थी सजा, बनाए गए थे कड़े नियम
आज बैंगनी रंग फैशन का हिस्सा है, लेकिन प्राचीन काल में एक देश में इसे पहनना अपराध था। सजा में संपत्ति जब्ती से लेकर मौत तक हो सकती थी। आइए जानते हैं उस देश के बारे में।
बैंगनी कपड़े पर सजा
रोमन साम्राज्य में टायरियन पर्पल (Tyrian Purple) नाम का बैंगनी रंग बहुत महंगा था। इसे बनाने में हजारों समुद्री घोंघे लगते थे।
प्राचीन रोम
रोम में बैंगनी रंग शाही परिवार और उच्च पदाधिकारियों के लिए आरक्षित था। सम्राट ही पूरा बैंगनी टोगा पहन सकते थे। आम लोगों को इसे पहनने से मना था।
बैंगनी यानी राजा का रंग
रोमन सम्राटों ने सुम्प्चुअरी लॉ बनाए - ये कानून लग्जरी पर रोक लगाते थे। बैंगनी रंग भी इन्हीं में से एक था। इस रंग के पहनने पर जुर्माना, संपत्ति जब्ती या मौत की सजा हो सकती थी।
सुम्प्चुअरी लॉ
बैंगनी रंग इतना महंगा था कि इसे पहनना राजा के समान होने का दावा माना जाता था। इससे सामाजिक व्यवस्था और राजा की सत्ता को खतरा लगता था।
क्यों इतनी सख्ती?
सम्राट पूरा बैंगनी पहनते थे। सीनेटर को टोगा पर बैंगनी पट्टी, नाइट्स को बैंगनी धारियां। आम नागरिक को बिल्कुल मना था।
कौन पहन सकता था?
सम्राट कैलिगुला ने एक विदेशी राजकुमार को मौत की सजा दी थी, क्योंकि उसने बैंगनी रंग का कपड़ा पहनकर थिएटर में प्रवेश किया था।
कैलिगुला का क्रोध
रोमन साम्राज्य के बाद बाइजेंटाइन में भी बैंगनी रंग सिर्फ सम्राट के लिए था। 'पुरपल-बॉर्न' यानी बैंगनी में जन्मे बच्चों को ही उत्तराधिकारी माना जाता था।
बाइजेंटाइन साम्राज्य में भी नियम
रोमन काल की वजह से आज भी बैंगनी रंग राजसी, लग्जरी और पावर का प्रतीक है। रॉयल्टी, चर्च और ब्रांड इसे आज भी इस्तेमाल करते हैं।
आज बैंगनी क्यों राजसी?
रोमन साम्राज्य ने बैंगनी पर सजा देकर दिखाया कि एक साधारण रंग भी समाज में सत्ता और पद का प्रतीक बन सकता है।
इतिहास का सबक
