By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 28, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
खाना बनाने के दौरान पहली रोटी गाय को क्यों निकलाते हैं?
हिंदू धर्म में खाना बनाते समय पहली रोटी गाय को अर्पित करने की परंपरा है। यह सनातन संस्कृति का हिस्सा है। आइए जानें इसका महत्व।
गाय को रोटी
हिंदू धर्म में गाय को माता माना जाता है। उसे गोमाता कहकर पूजा जाता है, क्योंकि वह जीवन और पोषण का प्रतीक है।
गाय का पवित्र स्थान
पहली रोटी गाय को देने से मां अन्नपूर्णा और गोमाता प्रसन्न होती हैं। यह सौभाग्य और समृद्धि लाता है।
पहली रोटी का धार्मिक महत्व
गाय को पहली रोटी देना प्रकृति और पशुओं के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। यह पर्यावरण संतुलन को बढ़ावा देता है।
प्रकृति के प्रति कृतज्ञता
वेदों और पुराणों में गाय को 33 कोटि देवताओं का निवास माना गया है। उसे रोटी देना देवताओं को प्रसाद चढ़ाने जैसा है।
शास्त्रों में गाय का महत्व
गाय का दूध, गोबर और गोमूत्र जीवन को पोषित करते हैं। पहली रोटी देना उनके योगदान के लिए सम्मान है।
गाय का पोषण योगदान
मान्यता है कि गाय को रोटी देने से पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। यह घर में सकारात्मकता लाता है।
पाप नाश और पुण्य प्राप्ति
पहली रोटी को शुद्ध घी या गुड़ के साथ गाय को खिलाएं। इसे श्रद्धा और प्रेम के साथ अर्पित करें।
रोटी देने की विधि
गाय को रोटी देने से सामाजिक एकता बढ़ती है और आध्यात्मिक शांति मिलती है। यह परंपरा संस्कृति को जीवित रखती है।
आध्यात्मिक लाभ
पहली रोटी गाय को अर्पित करना हिंदू धर्म की पवित्र परंपरा है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से
नोट
घर के किचन में रखे मसालों का है ग्रहों से संबंध, जानिए इनका महत्व
Click Here