काशी से गंगाजल घर क्यों नहीं लाना चाहिए? जानिए आध्यात्मिक कारण
हरिद्वार-ऋषिकेश से लोग बोतल या पात्रों में भरकर गंगाजल घर लाते हैं, लेकिन काशी से कोई गंगाजल घर नहीं ले जाता है। आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण।
गंगाजल
जगद्गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि काशी में जो भी आता है, उसे मुक्ति मिल जाती है। यहाँ तक कि गंगाजल में मौजूद कीटाणु भी मुक्त हो जाते हैं।
मोक्ष नगरी है काशी
शंकराचार्य जी के मुताबिक, काशी का गंगाजल मुक्ति का प्रतीक है। इसे काशी से अलग कर घर ले जाना मतलब मुक्ति पाए जीवों को फिर बंधन में डालना – ये महापाप है।
मुक्ति पाए तत्व को घर ले जाना पाप
गंगा के जल में जो बैक्टीरिया-कीटाणु हैं, वे भी काशी पहुंचकर मुक्ति पा लेते हैं। उन्हें बोतलों या पात्रों में बंद कर ले जाना उनके मोक्ष को छीनना है।
कीटाणु भी हो जाते हैं मुक्त
शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो काशी में मरता है, वो मोक्ष पाता है। काशी का गंगाजल भी उसी मुक्ति का हिस्सा है। इसे बाहर ले जाना उचित नहीं है।
काशी बसने का मतलब मुक्ति
काशी को मोक्ष की भूमि कहा गया है। यहां मणिकर्णिका घाट समेत कई अन्य घाटों पर प्रतिदिन असंख्य लोगों का अंतिम संस्कार होता है।
अंतिम संस्कार
मान्यता है कि जो व्यक्ति काशी में देह त्याग करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह जन्म-मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है।
जन्म-मरण के चक्र से मुक्त
काशी में घाटों पर दाह संस्कार के बाद राख को गंगा में प्रवाहित किया जाता है, जिससे मृत आत्मा की मुक्ति पूर्ण होती है।
आत्मा को मुक्ति
कहा जाता है कि यह गंगाजल मोक्ष प्राप्त आत्माओं से जुड़ा होता है, इसलिए इसे घर में रखना शुभ नहीं माना जाता है।
घर में नहीं रखा जाता गंगाजल
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
