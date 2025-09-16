By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 16, 2025
LIVE HINDUSTAN
Entertainment
'मौत मुबारक हो मीना' इस एक्ट्रेस ने क्यों कहा था?
मीना कुमारी हिंदी सिनेमा की खूबसूरत और दमदार अभिनेत्रियों में से एक थीं। उन्होंने कई ऐसी फिल्मों में काम किया, जो आज कल्ट बन चुकी हैं।
मीना कुमारी
Instagram: meenakumarifans
मीना कुमारी की जिंदगी में कई उतार-चढ़ाव आये। पर्दे पर भी दुखभरे किरदार निभाये। यही वजह बनी कि उन्हें ट्रेजेडी क्वीन कहा जाने लगा।
ट्रेजेडी क्वीन
Instagram: meenakumarifans
मीना कुमारी और एक्ट्रेस नरगिस दत्त की दोस्ती के किस्से उन दिनों काफी मशहूर हुआ करते थे। मीना नरगिस को बाजी कहा करती थीं।
खास दोस्त
Instagram: meenakumarifans
31 मार्च 1972 को मीना कुमारी की मौत महज 38 साल की उम्र में हुई। उनकी मौत से सबसे ज्यादा दुख उनकी सहेली को हुआ।
मौत
Instagram: meenakumarifans
नरगिस ने 1972 में शमा नाम की एक मैगजीन में उर्दू में खत छपवाया और लिखा- तुम्हें तुम्हारी मौत मुबारक हो।
क्या लिखा
Instagram: nargisdutt
दुनिया में न आना
एक्ट्रेस ने आगे लिखा- मैंने ऐसा पहले कभी नहीं कहा। वह तुमसे कह रही है कि अब दोबारा कभी इस दुनिया में कदम मत रखना।
Instagram: nargisdutt
प्यार और शादी
मीना कुमारी का करियर बुलंदियों पर था लेकिन उन्हें डायरेक्टर कमाल अमरोही से प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली।
Instagram: meenakumarifans
पाबंदियां
Instagram: meenakumarifans
कमाल ने शादी के बाद मीना पर कई पाबंदियां लगानी शुरू कर दी थी। मीना के लिए शादी जेल की सजा बन चुकी थी।
छोड़ दिया घर
Instagram: meenakumarifans
एक दिन तंग आकर मीना ने कमाल अमरोही का घर छोड़ दिया। लेकिन इसके बाद उन्हें शराब की बुरी लत लग गई। वह दिन भर नशे में डूबी रहती।
लिवर सिरोसिस
शराब की बुरी आदत के कारण ही उन्हें लिवर सिरोसिस जैसी गंभीर समस्या हुई। इसी बीमारी के चलते उनकी कम उम्र में मौत हो गई।
Instagram: meenakumarifans
इस एक्टर ने तोड़ा था राजकुमार का घमंड, गुस्से में पकड़ ली थी कॉलर, इस विलेन ने कही थी पंजा लड़ाने की बात
Click Here