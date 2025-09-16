By Deepali Srivastava
'मौत मुबारक हो मीना' इस एक्ट्रेस ने क्यों कहा था?

मीना कुमारी हिंदी सिनेमा की खूबसूरत और दमदार अभिनेत्रियों में से एक थीं। उन्होंने कई ऐसी फिल्मों में काम किया, जो आज कल्ट बन चुकी हैं।

मीना कुमारी

मीना कुमारी की जिंदगी में कई उतार-चढ़ाव आये। पर्दे पर भी दुखभरे किरदार निभाये। यही वजह बनी कि उन्हें ट्रेजेडी क्वीन कहा जाने लगा।

ट्रेजेडी क्वीन

मीना कुमारी और एक्ट्रेस नरगिस दत्त की दोस्ती के किस्से उन दिनों काफी मशहूर हुआ करते थे। मीना नरगिस को बाजी कहा करती थीं।

खास दोस्त

31 मार्च 1972 को मीना कुमारी की मौत महज 38 साल की उम्र में हुई। उनकी मौत से सबसे ज्यादा दुख उनकी सहेली को हुआ।

मौत

नरगिस ने 1972 में शमा नाम की एक मैगजीन में उर्दू में खत छपवाया और लिखा- तुम्हें तुम्हारी मौत मुबारक हो।

क्या लिखा

दुनिया में न आना

एक्ट्रेस ने आगे लिखा-  मैंने ऐसा पहले कभी नहीं कहा। वह तुमसे कह रही है कि अब दोबारा कभी इस दुनिया में कदम मत रखना।

प्यार और शादी

मीना कुमारी का करियर बुलंदियों पर था लेकिन उन्हें डायरेक्टर कमाल अमरोही से प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली।

पाबंदियां

कमाल ने शादी के बाद मीना पर कई पाबंदियां लगानी शुरू कर दी थी। मीना के लिए शादी जेल की सजा बन चुकी थी।

छोड़ दिया घर

एक दिन तंग आकर मीना ने कमाल अमरोही का घर छोड़ दिया। लेकिन इसके बाद उन्हें शराब की बुरी लत लग गई। वह दिन भर नशे में डूबी रहती।

लिवर सिरोसिस

शराब की बुरी आदत के कारण ही उन्हें लिवर सिरोसिस जैसी गंभीर समस्या हुई। इसी बीमारी के चलते उनकी कम उम्र में मौत हो गई।

