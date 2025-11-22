By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Nov 22, 2025
काला रंग अशुभ, लेकिन मंगलसूत्र में काले रंग के मोती क्यों शुभ होते हैं?
ज्योतिष में काला रंग अशुभ माना जाता है, फिर भी हर सुहागन का मंगलसूत्र काले मोतियों से भरा होता है। आइए जानें इसके पीछे का आध्यात्मिक कारण।
मंगलसूत्र
काले मोती शनि ग्रह का प्रतीक हैं। मंगलसूत्र में इन्हें डालकर पत्नी पति के जीवन में आने वाले शनि दोष को अपने ऊपर ले लेती है। मान्यता है कि इससे पति सुरक्षित रहता है।
शनि का रंग
काला रंग बुरी नजर को सबसे पहले खींचता है। मंगलसूत्र के काले मोती पति-पत्नी पर पड़ने वाली नजर को सोख लेते हैं, जिससे सुहाग की रक्षा होती है।
नजर दोष से छुटकारा
काले मोती राहु-केतु के दुष्प्रभाव को कम करते हैं। विवाह में ये ग्रह बाधा डालते हैं, लेकिन मंगलसूत्र में काला रंग इन्हें शांत रखता है।
राहु-केतु रहते हैं शांत
सोना सूर्य का प्रतीक है, काला मोती शनि का। दोनों मिलकर सूर्य-शनि की शत्रुता को संतुलित करते हैं। मान्यता है कि इससे पति-पत्नी का जीवन सुखी रहता है।
सोने के साथ संतुलन
ऋग्वेद में लिखा है कि 'कृष्णमणि सुवर्णेन संयुक्तं सुहागकृत्' अर्थात काले मोती को सोने के साथ जोड़ने से सुहाग अखंड होता है।
वैदिक परंपरा
मंगलसूत्र के सुहाग की निशानी माना जाता है। ऐसे में मंगलसूत्र जैसी पवित्र चीज भूलकर भी किसी अन्य को नहीं देना चाहिए।
सुहाग का प्रतीक
कहा ये भी जाता है कि जैसे बच्चों को नजर से बचाने के लिए काजल का टीका लगाते हैं, वैसे ही पत्नी को पति की नजर से बचाने के लिए काले मोतियों का मंगलसूत्र इस्तेमाल होता है।
काजल की तरह सुरक्षा
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
