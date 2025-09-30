By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 30, 2025

साइकिल सिटी के नाम से मशहूर है भारत का ये शहर, जानिए कारण

पंजाब का लुधियाना शहर साइकिल उत्पादन के लिए मशहूर है। भारत में सबसे ज्यादा साइकिलें यहीं बनती हैं। आइए जानें इसके पीछे का कारण।

भारत का साइकिल सिटी

लुधियाना पंजाब का सबसे बड़ा शहर है, सतलुज नदी के किनारे स्थित। यह औद्योगिक हब है, जहां 80 फीसदी से ज्यादा साइकिलें बनती हैं।

लुधियाना का परिचय

1942 में भारत में साइकिल निर्माण शुरू हुआ। लुधियाना में 1950 के दशक से फैक्टरियां स्थापित हुईं, जो आज 1500+ यूनिट्स हैं।

साइकिल उद्योग की शुरुआत

लुधियाना में सालाना 2 करोड़ से ज्यादा साइकिलें बनती हैं। भारत का 80 फीसदी साइकिल उत्पादन यहीं होता है।

उत्पादन का आंकड़ा

लुधियाना का केंद्रीय स्थान दिल्ली, अमृतसर जैसे बाजारों से जुड़ाव देता है। सस्ती मजदूरी और कुशल कारीगर यहां आकर्षित करते हैं।

भौगोलिक लाभ

लुधियाना के 1 लाख से ज्यादा कारीगर साइकिल पार्ट्स बनाते हैं। MSME क्लस्टर ने इसे वैश्विक निर्यातक बनाया।

कुशल कारीगर और MSME

Hero Cycles, Avon, TI Cycles जैसे ब्रांड लुधियाना से हैं। 60 फीसदी निर्यात नाइजीरिया, ब्राजील, केन्या को होता है।

प्रमुख ब्रांड और निर्यात

साइकिल उद्योग से 5 लाख रोजगार मिलते हैं। यह लुधियाना को 'भारत का मैनचेस्टर' भी बनाता है।

आर्थिक प्रभाव

सस्ते आयात और ई-साइकिल ट्रेंड चुनौतियां हैं, लेकिन लुधियाना इलेक्ट्रिक साइकिल में भी अग्रणी है।

चुनौतियां और भविष्य

