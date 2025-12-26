By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Dec 26, 2025
LIVE HINDUSTAN
Trending
City of Joy कहलाता है भारत का ये शहर, जानिए इसके पीछे का कारण
भारत का एक शहर 'City of Joy' के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। ये है कोलकाता – पश्चिम बंगाल की राजधानी। लेकिन क्यों कहलाता है ऐसा? आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी।
City of Joy कौन सा शहर?
1985 में फ्रेंच लेखक Dominique Lapierre की किताब 'The City of Joy' आई। किताब में गरीबी में भी खुशी ढूंढने वालों के ऊपर कोलकाता की गरीब बस्ती आनंद नगर की कहानी थी।
Dominique Lapierre की किताब
किताब में दिखाया गया कि कोलकाता की झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोग कितने संघर्ष करते हैं, लेकिन एक-दूसरे की मदद करते हैं और जीवन में खुशी ढूंढ लेते हैं।
किताब ने दिखाई आत्मा
आनंद नगर की रिक्शा चालक, मजदूर और गरीब परिवारों की कहानी ने दुनिया को बताया - कोलकाता के लोग कितने जिंदादिल हैं। दुख में भी हंसते हैं, यही 'Joy' है।
गरीबी में भी मुस्कुराहट
1992 में किताब पर फिल्म बनी 'City of Joy', जिसमें Patrick Swayze ने मुख्य भूमिका निभाई। फिल्म ने कोलकाता की गरीबी और इंसानियत दोनों को दुनिया के सामने रखा।
किताब पर बनी फिल्म भी सुपरहिट
कोलकाता को 'City of Joy' इसलिए कहते हैं, क्योंकि यहाx के लोग उत्सवप्रिय हैं। दुर्गा पूजा, काली पूजा, क्रिसमस - हर त्योहार में पूरा शहर खुशी से झूम उठता है।
कोलकाता की असली खुशी
रवींद्रनाथ टैगोर, सत्यजीत रे, मां टेरेसा - कोलकाता ने दुनिया को इतने महान लोग दिए। साहित्य, संगीत, कला और दान की भावना, यही इसकी खुशी का राज है।
संस्कृति और कला का शहर
मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना यहीं हुई। मां टेरेसा ने गरीबों की सेवा से कोलकाता को 'प्यार और खुशी का शहर' बनाया। दुनिया उन्हें आज भी याद करती है।
मां टेरेसा की नगरी
कोलकाता में गरीबी है, लेकिन लोग हार नहीं मानते हैं। एक-दूसरे की मदद, हंसी-मजाक और जीवन का जश्न - यही 'City of Joy' का असली मतलब है।
गरीबी के बीच भी उम्मीद
किताब ने नाम दिया, लेकिन कोलकाता के लोग अपनी जिंदादिली से इसे सच्चा बनाते हैं। कोलकाता जाने वाले लोग भी इसे महसूस करते हैं।
कोलकाता - City of Joy
दुनिया का एक ऐसा देश, जहां लाल लिपस्टिक लगाने पर हो सकती है जेल
Click Here