By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Nov 24, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
किताब में मोरपंख रखने से क्या होता है?
हिंदू धर्म में मोरपंख को भगवान श्रीकृष्ण का प्रतीक माना जाता है। इसे पढ़ाई की किताब में रखने से मां सरस्वती और कान्हा जी दोनों की कृपा एक साथ मिलती है। आइए जानें इसके फायदे।
मोरपंख
मान्यता है कि मोरपंख में सकारात्मक ऊर्जा होती है। किताब में रखने से दिमाग शांत रहता है, पढ़ा हुआ जल्दी याद रहता है और परीक्षा में कुछ नहीं भूलते हैं।
एकाग्रता और याददाश्त बढ़ाए
मोरपंख बुरी नजर, तंत्र-मंत्र और नेगेटिव एनर्जी को सोख लेता है। किताब में रखने से पढ़ाई में आने वाली हर रुकावट अपने आप दूर हो जाती है।
नकारात्मक ऊर्जा होती है दूर
मोरपंख को मां सरस्वती का प्रिय माना जाता है। इसे किताब में रखने से बुद्धि तेज होती है, लिखाई सुंदर बनती है और हर विषय आसान लगने लगता है।
मां सरस्वती की विशेष कृपा
मान्यता है कि किताबों में मोरपंख रखने से कान्हा जी का आशीर्वाद मिलता है, जिससे परीक्षा में कोई घबराहट नहीं होती है।
डर और टेंशन खत्म
पहले पेज पर या मुख्य चैप्टर के बीच में 1 या 3 मोरपंख रखें। उसे कभी फटने या गंदा ना होने दें। हर गुरुवार को मोरपंख को थोड़ा केसर का तिलक लगाएं।
कैसे और कहां रखें?
मान्यता है कि नौकरी की तैयारी, इंटरव्यू, स्पीच या कोई भी ज्ञान का काम हो, तो मोरपंख रखने से सफलता जरूर मिलेगी। कई लोग इस उपाय को अजमाते हैं।
अन्य फायदे
कभी भी टूटा हुआ, गंदा या कटा हुआ मोरपंख ना रखें। उसे जमीन पर ना गिरने दें और ना ही किसी को उधार दें। वरना पूरा लाभ बंद हो जाता है।
इसका रखें विशेष ध्यान
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
