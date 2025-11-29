By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 29, 2025
टेलीफोन में क्यों होता है ये घुमावदार तार?
आज भी टेलीफोन का इस्तेमाल होता है। अक्सर आपने कई बार उसके लच्छेदार तार को अपनी उंगलियों में घुमाया होगा।
इस्तेमाल
टेलीफोन के तारों का काम भी वही है, जो बाकी अन्य तारों का होता है, बिजली सप्लाई करना आदि।
तारों का काम
ऐसे में एक सवाल यह है कि आखिर उन्हें अन्य तारों की तरह सीधा क्यों नहीं बनाया जाता?
सीधा क्यों होता?
टेलीफोन्स के तार को कर्ल करने के पीछे एक बड़ा कारण है, जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। चलिए इस बारे में जानते हैं।
बड़ा कारण
कॉइल तार केवल लैंडलाइन फोन के लिए नहीं हैं।
कॉइल तार
उनके काम करने का तरीका ऐसा है कि वो कई तरह की अलग-अलग इंडस्ट्रीज में भी उपयोग में आते हैं।
यूज
कई अन्य प्रकार के तारों के विपरीत, कॉइल्ड तारों का डिजाइन ऐसा होता है कि ये ज्यादा सुरक्षित होते हैं।
सुरक्षित
इनमें सुरक्षा के लिए तारों को प्लास्टिक इन्सुलेशन में कोटिंग करने की सावधानीपूर्वक प्रक्रिया शामिल है।
सावधानीपूर्वक
फिर उन तारों को एक विशेष प्लास्टिक में ढक दिया जाता है जिसे स्प्रिंग या कॉइल में बनाया जा सकता है।
प्रक्रिया
विशेष प्रक्रिया के कारण जिसके द्वारा डोरियों को कॉइल किया जाता है, तार आवश्यकतानुसार खिंच सकते हैं। यह आरामदायक भी रहता है।
खिंच सकते हैं
