By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 07, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Faith

करवा चौथ पर चांद की पूजा क्यों होती है?

करवा चौथ के दिन सुहागन महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखती हैं। यह व्रत हर साल वक्रतुण्ड संकष्टी के दिन रखते हैं।

वक्रतुण्ड संकष्टी

करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा की पूजा और अर्घ्य देना जरूरी माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दौरान चंद्रमा की पूजा क्यों की जाती है।

चंद्रमा की पूजा

मान्यता है कि गणेश जी को जब हाथी का सिर लगा, तो चंद्र देव हंसने लगे। फिर गणेश जी क्रोधित हो गए। चंद्रमा को अपनी सुंदरता पर अभिमान था।

पौराणिक कथा

तब गणेश जी ने चंद्र देव को श्राप दिया कि वे अपनी चमक और सुंदरता खो देंगे। उस श्राप के प्रभाव से चंद्र देव कांतिहीन होने लगे।

चंद्र देव को श्राप

गलती का एहसास होने के बाद चंद्रमा ने गणेश जी से क्षमा मांगी और श्राप से मुक्त करने की प्रार्थना की। इस पर गणेश जी ने कहा कि श्राप वापस नहीं हो सकता है।

मुक्त

लेकिन आपकी कांति कृष्ण पक्ष में 15 दिन कम होगी और शुक्ल पक्ष में 15 दिन बढ़ेगी। पूर्णिमा पर आप पूर्ण रूप से संसार को प्रकाशमय करेंगे।

प्रकाशमय

फिर गणेश जी ने चंद्र देव को आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को व्रत रखेगा और गणपति बप्पा की पूजा करेगा।

चतुर्थी को व्रत

साथ ही उसे रात में चंद्रमा की पूजा करके अर्घ्य देना होगा, अन्यथा यह व्रत पूरा नहीं होगा।

अर्घ्य देना

तब से संकष्टी चतुर्थी यानि हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के व्रत में चंद्र पूजा और अर्घ्य देना अनिवार्य हो गया। फिर पारण करते हैं। करवा चौथ व्रत भी इसी चतुर्थी को रखते हैं। 

अनिवार्य

यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। 

नोट

छोटी दिवाली पर यम का दीपक जलाने का नियम

 Click Here