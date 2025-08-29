By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Aug 29, 2025
Faith
जम्मू की तवी नदी को सूर्य देव की पुत्री क्यों कहते हैं?
जम्मू की जीवनदायिनी तवी नदी को सूर्य देव की पुत्री कहा जाता है। लेकिन इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है? आइए इस आध्यात्मिक कहानी को जानें।
तवी नदी का रहस्य
तवी नदी जम्मू-कश्मीर में 140 किमी बहती है। यह डोडा, ऊधमपुर और जम्मू से होकर पाकिस्तान के सियालकोट में चिनाब नदी में मिलती है।
तवी नदी का परिचय
नीलमत और ब्रह्मावत पुराण में तवी को ‘तवीषी’ कहा गया है, जिसे सूर्य देव की पुत्री माना जाता है। यह नदी आस्था का केंद्र है।
सूर्य पुत्री तवीषी
तवी नदी किश्तवाड़ के वासुकी सरोवर से निकलती है। पौराणिक कथाओं में इसे सूर्य देव की पुत्री के रूप में पूजा जाता है।
तवी की उत्पत्ति
कथाओं के अनुसार, सूर्य देव की पत्नी संज्ञा की संतानों में यमुना और तवी को नदी रूप में माना गया। तवी को सूर्य की पुत्री के रूप में पूजा जाता है।
सूर्य देव और तवी की कथा
जम्मूवासी तवी नदी में स्नान को शुभ मानते हैं। पूर्णिमा और अन्य पर्वों पर लोग तवी में डुबकी लगाकर सूर्य पुत्री की कृपा मांगते हैं।
आध्यात्मिक महत्व
तवी के किनारे कई मंदिर हैं, जैसे विक्रम चौक घाट। रविवार को यहां तवी की आरती होती है, जो सूर्य पुत्री के प्रति श्रद्धा दर्शाती है।
तवी का धार्मिक महत्व
यमुना नदी को भी सूर्य की पुत्री माना जाता है। तवी और यमुना दोनों को सूर्य की संतान के रूप में पूजा जाता है, जो उनकी पवित्रता को दर्शाता है।
यमुना और तवी का संबंध
तवी नदी को सूर्य देव की पुत्री कहकर पूजा जाता है। यह जम्मू की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर है, जिसे संरक्षित करना हमारा कर्तव्य है।
सूर्य पुत्री की महिमा
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
