By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Aug 23, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
पितृपक्ष में सत्तू खाने की क्यों मनाही होती है?
पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंड दान और तर्पण किया जाता है। इस दौरान विशेष नियमों का पालन किया जाता है, जिसमें सत्तू खाने की मनाही भी शामिल है। आइए जानें इसका कारण।
पितृपक्ष का महत्व
पितृपक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। इस दौरान श्राद्ध, तर्पण और दान कर पितरों की आत्मा को तृप्त किया जाता है।
पितृपक्ष क्या है?
सत्तू भुने हुए चने, जौ या गेहूं को पीसकर बनाया जाता है। यह पौष्टिक और सुपाच्य होता है, लेकिन पितृपक्ष में इसका सेवन वर्जित माना जाता है।
सत्तू: पौष्टिक भोजन
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, पितृपक्ष में सत्तू खाना पितरों के लिए अनादर माना जाता है। यह समय शुद्ध और सात्विक भोजन का होता है, और सत्तू को सामान्य भोजन माना जाता है।
सत्तू और पितृपक्ष का नियम
पितृपक्ष में पितरों को तृप्त करने के लिए सात्विक भोजन जैसे खीर, पूड़ी, दाल और सब्जी बनाई जाती है। सत्तू को रोजमर्रा का भोजन मानकर इसे श्राद्ध में शामिल नहीं किया जाता है।
पितरों के लिए सात्विक भोजन
मान्यताओं के अनुसार, सत्तू को यात्रा और मेहनतकश लोगों का भोजन माना जाता है। पितृपक्ष में पितरों को श्रेष्ठ और विशेष भोजन चढ़ाने की परंपरा है, इसलिए सत्तू से परहेज किया जाता है।
सत्तू और पितरों का संबंध
सत्तू के अलावा पितृपक्ष में प्याज, लहसुन, मांस, मछली और तामसिक भोजन से भी परहेज किया जाता है। यह समय शुद्धता और संयम का होता है।
अन्य वर्जित चीजें
पितृपक्ष में सात्विक जीवनशैली अपनाएं। गलत कार्यों, शराब और नकारात्मक गतिविधियों से बचें। सत्तू जैसे रोजमर्रा के भोजन की जगह विशेष भोजन बनाएं।
पितृपक्ष में नियमों का पालन
पितृपक्ष में खीर, दाल, चावल, पूड़ी, हलवा और फल खाएं। ये सात्विक भोजन पितरों को तृप्त करते हैं और परिवार में सुख-शांति लाते हैं।
पितृपक्ष में क्या खाएं?
पितृपक्ष में सत्तू खाने की मनाही पितरों के प्रति सम्मान और सात्विकता बनाए रखने के लिए है। सात्विक भोजन और श्राद्ध के नियमों का पालन कर पितरों की कृपा पाएं।
पितरों का सम्मान
