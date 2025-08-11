By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Aug 12, 2025
गणेश जी को दूर्वा घास क्यों प्रिय है? जानिए इसे चढ़ाने का महत्व
बुधवार को गौरी पुत्र गणेश की पूजा की जाती है। दूर्वा घास उनकी पूजा का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करता है।
गणेश जी को दूर्वा घास
भगवान गणेश को दूर्वा घास अति प्रिय है। आइए जानते हैं भगवान गणेश को क्यों चढ़ाई जाती है दूर्वा और इसका धार्मिक महत्व क्या है।
क्यों चढ़ाई जाती है दूर्वा घास?
दूर्वा, जिसे दूब, अमृता या महौषधि भी कहते हैं, सनातन धर्म में पवित्र है। यह मांगलिक कार्यों में हल्दी के साथ अनिवार्य है।
दूर्वा घास का महत्व
पौराणिक कथाओं के अनुसार, प्राचीन काल में अनलासुर राक्षस ने स्वर्ग और धरती पर आतंक मचाया। सभी देवता शिवजी के पास गए, जिन्होंने गणेश जी को इसका अंत करने को कहा।
अनलासुर की कथा
गणेश जी ने अनलासुर को निगल लिया, लेकिन उनके पेट में जलन शुरू हो गई। कई उपायों के बाद भी जलन शांत नहीं हुई।
गणेश जी की जलन
कश्यप ऋषि ने दूर्वा की 21 गांठें बनाकर गणेश जी को दीं। दूर्वा खाने से उनकी पेट की जलन शांत हो गई।
जलन का समाधान
कहा जाता है कि उसी समय से गणेश जी को दूर्वा अर्पित करने की परंपरा शुरू हुई। यह भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने और बाधाएं दूर करने में सहायक है।
दूर्वा चढ़ाने की परंपरा
दूर्वा के 11 जोड़े बनाएं और साफ पानी से धोकर गणेश जी को चढ़ाएं। मंदिर या साफ जगह की दूर्वा ही लें, गंदे स्थान की नहीं।
दूर्वा चढ़ाने का तरीका
हिंदू धर्म और आयुर्वेद दोनों में दूर्वा का विशेष महत्व है। यह गणेश पूजा, विवाह और अन्य मांगलिक कार्यों में शुभता लाती है।
दूर्वा का महत्व
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
