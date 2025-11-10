By Navaneet Rathaur
हिंदू धर्म: सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती है?
हिंदू धर्म में ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचियता कहा गया है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश इस त्रिमूर्ति विशेष महत्व भी है। लेकिन मंदिरों और घरों में ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है। आइए जानें कारण।
ब्रह्मा जी
मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी की सुंदरता पर मोहित होकर पत्नी बनाने की इच्छा से पीछा किया। इससे सरस्वती जी क्रोधित हो गईं।
ब्रह्मा जी को श्राप
कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के ऊपर क्रोधित सरस्वती जी ने श्राप दे दिया कि थ्वी पर तुम्हारी पूजा नहीं होगी, केवल स्वर्ग में सम्मान मिलेगा।
पृथ्वी पर नहीं होगी पूजा
कलयुग में ब्रह्मा जी की पूजा ना होने के पीछे भगवान शिव का एक श्राप है। दरअसल, ब्रह्मा जी और विष्णु जी में एक बार इस बात के लिए विवाद हो गया कि उन दोनों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है।
शिव जी का श्राप
विवाद का फैसला करने के लिए शिव जी पहुंचे। शिव जी ने कहा कि मेरे ज्योतिर्लिंग का आदि या अंत जो पहले तलाश लेगा वो शक्तिशाली और श्रेष्ठ माना जाएगा।
ज्योतिर्लिंग की सीमा
कई दिनों तक प्रयास के बाद भी जब विष्णु जी ज्योतिर्लिंग का अंत नहीं तलाश पाए, तो उन्होंने भोलेनाथ से क्षमा मांग ली। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि उन्होंने अंत तलाश लिया है।
भोलेनाथ से मांग ली माफी
भगवान शिव ने जब ब्रह्मा जी से कहा कि आप झूठ कह रहें हैं, तो उन्होंने केतकी के फूल को गवाह के रूप में पेश करके उससे झूठ बुलवाया। इससे भगवान शिव क्रोधित हो गए।
क्रोधित हो गए शिव जी
क्रोधित भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि उनका पूजन कहीं नहीं किया जाएगा। वो कहीं यज्ञ और हवन में हिस्सा भी नहीं होंगे। साथ ही केतकी के फूल को भी पूजा में चढ़ाने से मना कर दिया।
केतकी फूल
धर्म शास्त्रों के मुताबिक, भगवान शिव के श्राप की वजह से ही कलयुग में ब्रह्मा जी का पूजन नहीं किया जाता है। ब्रह्मा जी का सिर्फ एक मंदिर राजस्थान के पुष्कर में है।
कलयुग में ब्रह्मा जी का पूजा
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
