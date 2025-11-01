By Dheeraj Pal
खाटू श्याम जी को क्यों कहते हैं 'हारे का सहारा'
धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक खाटू श्याम का जन्म कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी देवउठनी एकादशी के दिन हुआ था।
खाटू श्याम जी को भगवान श्रीकृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में उनका भव्य मंदिर है, जहां लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं।
खाटू श्याम को लोग 'हारे का सहारा' भी कहते हैं। खाटू श्याम जी, जिनका असली नाम बर्बरीक था, महाभारत काल के एक वीर योद्धा थे।
खाटू श्याम भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरीक का सिद्धांत था कि वे सदैव उस पक्ष का साथ देंगे जो युद्ध में हार रहा होगा।
जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, तब वे अपनी माता की आज्ञा लेकर युद्धभूमि की ओर निकल पड़े। उनके पास तीन दिव्य बाण और अपार शक्ति थी।
जब भगवान श्रीकृष्ण को ज्ञात हुआ कि बर्बरीक युद्ध में शामिल होने जा रहे हैं, तो वे चिंतित हो उठे, क्योंकि उनका झुकाव जिस भी पक्ष की ओर होगा, वही विजयी होगा।
तब श्रीकृष्ण ब्रह्मा का वेश धारण कर बर्बरीक से मिलने पहुंचे और उनकी प्रतिज्ञा को समझने के बाद उनसे शीश दान में मांग लिया।
बर्बरीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना शीश भगवान को समर्पित कर दिया।
उनके इस महान बलिदान की वजह से श्रीकृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि कलियुग में वे "श्याम" नाम से पूजे जाएंगे। तभी से उन्हें “हारे का सहारा श्याम” कहा जाता है।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
