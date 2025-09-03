By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 03, 2025

 Faith

पितरों की पूजा में कलावा क्यों नहीं बांधा जाता है?

पितृपक्ष में हर कोई अपने पितरों को शांति प्रदान करने के लिए तर्पण करता है। ऐसा कहा जाता है कि इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। 

पितृपक्ष की पूजा और श्राद्ध में कई नियम होते हैं, जिनका पालन करना जरूरी है। इन्हीं में से एक है पितरों की पूजा करते समय हाथ में कलावा नहीं बांधना।

ऐसे में आज हम आपको पितरों की पूजा करते समय हाथ में कलावा क्यों नहीं बांधा जाता है। चलिए जानते हैं।

कलावा सिर्फ लाल या पीले रंग का धागा ही नहीं होता है। यह शुभता का धागा होता है।

मान्यता है कि इसे बांधने से आपको देवी-देवता की पूजा का फल मिलता है।

साथ ही, इससे आपकी रक्षा होती है। इसलिए कई सारे लोग इसे रक्षा का धागा भी कहते हैं।

वहीं, पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध किया जाता है, जिससे हम अपने पितरों को शांति और तृप्ति का कार्य करते हैं। 

ऐसे में कलावे को बांधने का परहेज किया जाता है। साथ ही, इसे बांधना शुभ भी नहीं माना जाता है।

कहा जाता है कि लाल और पीले रंग का इस्तेमाल पूजा पाठ में सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है।

यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। 

