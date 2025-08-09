By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 09, 2025
क्यों किया जाता है कजरी तीज का व्रत, जानें महत्व
हरियाली तीज के बाद आने वाली कजरी तीज का भी विशेष महत्व होता है। यह दिन सुहागिनों के लिए खास होती है।
सुहागिनों के लिए खास
इस दिन विवाहित महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती के साथ चंद्रमा की पूजा करती हैं।
चंद्रमा की पूजा
इसे सातूड़ी, कजली तीज या बड़ी तीज के नाम से भी जानते हैं। इस दिन सुहागिनें पति की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रखती हैं।
पति की लंबी उम्र की कामना
भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की तृतीया को कजरी तीज का त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार 12 अगस्त को मनाया जाएगा।
कब है कजरी तीज
मान्यतानुसार, भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए सबसे पहले माता पार्वती ने कजरी तीज का व्रत रखा था।
कैसे हुई शुरुआत
पार्वती माता ने 108 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी और उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अर्धांगिनी रूप में स्वीकार किया था।
अर्धांगिनी
यही वजह है कि आज भी अविवाहित महिलाएं योग्य वर के लिए और विवाहित महिलाएं सुख-समृद्धि के लिए इस व्रत को रखती हैं।
परंपरा
कजरी तीज के व्रत में महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक अन्न-जल ग्रहण नहीं करतीं।
व्रत रखने के नियम
इस व्रत को रखने का मुख्य उद्देश्य पति की दीर्घायु और परिवार की समृद्धि की कामना करना है।
व्रत का उद्देश्य
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
