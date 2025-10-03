By Deepali Srivastava
PUBLISHED October 03, 2025
LIVE HINDUSTAN
Health
मुंह बंद करके खाना खाने से क्या होता है
भारतीय संस्कृति में भोजन को पूजनीय माना जाता है। कहा जाता है प्रार्थना करने के बाद ही खाना ग्रहण करना चाहिए।
शरीर के लिए भोजन
सही भोजन करने से स्वास्थ्य और शरीर को ऊर्जा मिलती है। लेकिन अगर खाना गलत तरीके से खाया जाये, तो कोई फायदा नहीं होता।
स्वास्थ्य लाभ
बड़े-बुजुर्ग कहा करते थे कि खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए। साथ ही मुंह बंद करके खाना चाहिए।
बिना बात किए
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है मुंह बंद करके खाना खाने से क्या फायदे मिलते हैं। चलिए आपको बताते हैं।
मुंह बंद करके खाने के फायदे
बिना बोले और मुंह बंद करके खाना खाने से खाना सही से पचता है। पाचन एंजाइम अच्छे से काम करते हैं।
बेहतर पाचन
सही से चबाना
मुंह बंद करके खाना खाने के दौरान हम खाने को सही से चबा पाते हैं। खाना ऐसे ही निगलने से पेट दर्द, गैस बनती है।
चोकिंग का डर
बात करते हुए खाना खाने से भोजन अक्सर सांस के नली में फंस जाता है। ऐसे में चोकिंग का खतरा रहता है।
पोषण से भरपूर
मुंह बंद करके और बिना बोले खाना खाने से शरीर को पूरा पोषण मिलता है। इसी से सही एनर्जी बनी रहती है।
नो ओवरईटिंग
बात करते-करते खाना खाने से अक्सर ओवरईटिंग हो जाती है। फिर पेट में समस्याएं होने लगती है।
खाली पेट सौंफ का पानी पीने के 6 गजब फायदे
Click Here