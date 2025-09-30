By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 30, 2025
बिना नहाए खाना बनाना क्यों अशुभ माना जाता है?
हिंदू धर्म
हिंदू धर्म में भोजन को भगवान का प्रसाद माना जाता है। मान्यता है कि भोजन का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए।
मां अन्नपूर्णा
वास्तु शास्त्र में भोजन बनाने से लेकर भोजन ग्रहण करने तक के लिए विशेष उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को अपनाने से मां अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं।
बिना स्नान किए भोजन
बिना स्नान किए कभी भी भोजन नहीं बनाना चाहिए। मान्यता है कि बिना स्नान किए भोजन बनाने से यह अपवित्र हो जाता है।
रसोईघर में भोजन बनाने वाले व्यक्ति के ठीक पीछे दरवाजा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है, तो व्यक्ति को थोड़ा इधर-उधर होकर भोजन बनाना चाहिए।
रसोईघर में ऐसे बनाएं भोजन
अगर संभव हो तो रसोईघर में पूर्व की ओर खिड़की या रोशनदान बनवाएं। मान्यता है कि इससे रसोईघर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है।
रसोईघर में खिड़की
भगावन को भोग लगाएं
खाना बना लेने के बाद उसे भगावन का भोग समझकर अर्पित करें और उसके बाद प्रसाद के तौर पर ग्रहण करें।
पश्चिम दिशा
मान्यता है कि पश्चिम दिशा की ओर मुंह कर भोजन बनाने से परिवार के सदस्यों को त्वचा और हड्डी से जुड़े रोग पैदा होने की आशंका रहती है।
उत्तर दिशा
अगर आप आर्थिक तंगी की समस्या से परेशान हैं, तो उत्तर दिशा की ओर मुख कर भोजन करें। घर के मुखिया को हमेशा उत्तर दिशा में ही मुख कर भोजन करना चाहिए।
गाय को रोटी
भोजन करने से पहले अपने ईष्ट देव को भोग जरूर लगाएं। साथ ही एक रोटी गाय के लिए निकालें।
नोट
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
