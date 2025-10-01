By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 01, 2025
शुभ कार्य से पहले नारियल क्यों फोड़ा जाता है?
सनातन धर्म में नारियल का काफी महत्व होता है। मान्यता है कि इसमें तीन प्रमुख देवी-देवताओं का वास होता है-ब्रह्मा, विष्णु और महेश।
नारियल का महत्व
नारियल पर बनी तीन आंखें भगवान शिव के त्रिनेत्र की तरह मानी जाती हैं। यही वजह है कि इसे देवताओं को अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है।
मान्यता
अक्सर किसी भी शुभ काम की शुरुआत से पहले सबसे पहले नारियल को फोड़ा जाता है।
नारियल फोड़ना
लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी भी शुभ कार्य से पहले नारियल क्यों फोड़ा जाता है? चलिए जानते हैं।
क्यों फोड़ना चाहिए
इसका एक कारण यह है कि नारियल को फोड़ने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और काम बिना रुकावट के पूरा होता है।
नकारात्मक ऊर्जा खत्म
शुभ कार्य से पहले नारियल फोड़ने का अर्थ है कि सारी बुरी चीजों को भगवान के आगे समर्पित कर दिया है।
समर्पित
इसके अलावा भगवान गणेश को नारियल बहुत प्रिय है और उन्हें विघ्नहर्ता कहा गया है।
गणेश जी को प्रिय
इसलिए कोई भी काम शुरू करने से पहले नारियल अर्पित कर गणेश जी का आशीर्वाद लिया जाता है।
आशीर्वाद
ज्योतिष में नारियल को चंद्रमा का प्रतीक माना गया है। चंद्रमा मन का कारक होता है और नारियल पानी मन को शांत करता है।
चंद्रमा का प्रतीक
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
