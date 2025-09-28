By Dheeraj Pal
अहोई अष्टमी व्रत क्यों रखा जाता है? जानिए महत्व

हिंदू धर्म में कई त्योहार और व्रत पड़ते हैं। इन्हीं में से एक है अहोई अष्टमी व्रत।

अहोई अष्टमी व्रत

इस व्रत को कार्तिक माह में करवा चौथ के चौथे दिन और दीपावली से आठ दिन पहले किया जाता है। 

कब आता है व्रत

इस बार अष्टमी का व्रत 13 अक्टूबर को रखा जाएगा। चलिए जानते हैं कि इस व्रत को क्यों रखा जाता है?

तारीख

अहोई अष्टमी माओं द्वारा संतान की लम्बी आयु, सुरक्षा और उनके सुखी जीवन के लिए किया जाता है। 

संतान के लिए

इस दिन माताएं निर्जला व्रत करती हैं और अहोई अष्टमी पर स्याही माता और अहोई माता की पूजा का विधान हैं।

पूजा का विधान

अगर कोई महिला निःसंतान है, तो वो संतान प्राप्ति के लिए भी अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। 

संतान प्राप्ति के लिए

अहोई अष्टमी में आमतौर पर पूरे दिन निर्जला व्रत रखने के बाद तारों को देखकर व्रत तोड़ा जाता है। जबकि कुछ जगहों पर चंद्रमा को भी देखकर व्रत तोड़ते हैं।

व्रत कैसे तोड़ें

अहोई पूजा में चांदी की अहोई बनाई जाती है जिसे स्याहु कहते हैं। इस स्याहु की पूजा रोली, अक्षत, दूध व भात से की जाती है। 

स्याहु की पूजा

पूजा के बाद अहोई माता की कथा सुने और सुनाएं। पूजा के पश्चात अपनी सास के पैर छूएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके पश्चात व्रती अन्न जल ग्रहण करती है।

अन्न जल ग्रहण करें

यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। 

नोट

