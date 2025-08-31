By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Aug 31, 2025
आखिर शराब के एक गिलास को पेग क्यों कहते हैं?
व्हिस्की या शराब के एक गिलास को 'पेग' क्यों कहते हैं? यह शब्द कहां से आया और इसका इतिहास क्या है? आइए जानें।
पेग: शराब का गिलास
'पेग' शराब की एक निश्चित मात्रा (30-60 मिली) को दर्शाता है। यह शब्द व्हिस्की या अन्य मादक पेय के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होता है।
पेग शब्द का अर्थ
'पेग' शब्द की उत्पत्ति ब्रिटिश औपनिवेशिक काल से मानी जाती है। यह अंग्रेजी शब्द 'peg' (खूंटी) से जुड़ा है, जो मापने के लिए प्रयोग होता था।
ब्रिटिश काल से संबंध
भारत में एक पेग आमतौर पर 30 मिली (छोटा पेग) या 60 मिली (बड़ा पेग) होता है। यह व्हिस्की की मानक मात्रा को दर्शाता है।
पेग का माप
कुछ मान्यताओं के अनुसार, ब्रिटिश नौसेना में रम की मात्रा को लकड़ी के खूंटी (peg) से मापा जाता था, जिससे 'पेग' शब्द प्रचलित हुआ।
ब्रिटिश नौसेना से संबंध
भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान पेग शब्द व्हिस्की के साथ प्रचलित हुआ। आज यह शराब पीने की संस्कृति का हिस्सा है।
भारत में पेग की लोकप्रियता
कुछ लोग मानते हैं कि 'पेग' शब्द हिंदी के 'प्याला' या मापने की प्रक्रिया से प्रेरित है, जो धीरे-धीरे बदलकर पेग बन गया।
पेग की रोचक कहानी
भारत में 'पेग' सिर्फ शराब की मात्रा नहीं, बल्कि सामाजिक मेलजोल और गपशप का प्रतीक भी है। यह दोस्तों के बीच आम शब्द है।
पेग का सांस्कृतिक महत्व
पेग का आनंद लें, लेकिन अधिक शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जिम्मेदारी से और सीमित मात्रा में पिएं।
सावधानी और जिम्मेदारी
पेग शब्द ब्रिटिश काल से लेकर भारतीय संस्कृति तक एक लंबा सफर तय कर चुका है। यह व्हिस्की की एक छोटी मात्रा का प्रतीक है।
पेग का इतिहास
