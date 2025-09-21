By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 21, 2025
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गुलाबी जर्सी में क्यों उतरी टीम इंडिया, कारण जान होगा गर्व
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई तीन वनडे मैचों की सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में भारतीय टीम गुलाबी ड्रेस में नजर आई।
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया
Pic Credit: Social Media
भारतीय महिला टीम के नीले के बजाय गुलाबी ड्रेस में उतरने के पीछे एक खास वजह है।
पिंक जर्सी पहनने की वजह
Pic Credit: Social Media
यह वजह जान आपको भी गर्व होगा। आइए बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में भारतीय टीम पिंक ड्रेस में मैदान पर क्यों उतरी।
आपको होगा गर्व
Pic Credit: Social Media
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम हो या पुरुष दोनों ब्लू जर्सी पहनकर ही खेलती हैं।
आमतौर पर ब्लू जर्सी
Pic Credit: Social Media
हालांकि, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय महिला टीम तीसरे वनडे में पिंक जर्सी पहनकर खेलने उतरी।
पिंक जर्सी में मैदान पर
Video Credit: Social Media
कोई भी भारतीय टीम चाहे महिला हो या पुरुष पहली बार पिंक जर्सी में खेली है।
पहली बार उतरी है भारतीय टीम
Pic Credit: Social Media
भारतीय टीम के पिंक जर्सी पहनने के पीछे की वजह ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरुकता फैलाना है।
ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरुकता
Pic Credit: Social Media
ब्रेस्ट कैंसर की जागरुकता फैलाने के लिए टीम ने यह जर्सी पहनने का फैसला किया था।
टीम इंडिया ने लिया था फैसला
Pic Credit: Social Media
बता दें कि भारत से पहले कई देश इंटरनेशनल क्रिकेट में पिंक जर्सी पहनकर खेल चुके हैं। भारत ने ऐसा पहली बार किया है।
कई टीमें खेल चुकी हैं
Pic Credit: Social Media
