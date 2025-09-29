By Navaneet Rathaur
Sep 29, 2025
क्या शराब पीने के बाद खाने की इच्छा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है?
क्या शराब पीने के बाद काफी तेज भूख लगती है? बता दें कि यह एक बेहद आम अनुभव है। आइए जानते हैं इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण।
शराब और भूख
शराब मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस को प्रभावित करती है, जो भूख को नियंत्रित करता है। यह भूख बढ़ाने वाले हार्मोन को उत्तेजित करता है।
शराब का मस्तिष्क पर प्रभाव
शराब घ्रेलिन (भूख हार्मोन) के स्तर को बढ़ाती है, जिससे खाने की इच्छा तेज होती है, खासकर नमकीन और तैलीय भोजन की।
घ्रेलिन हार्मोन की भूमिका
शराब डोपामाइन रिलीज करती है, जो खुशी और पुरस्कार की भावना को बढ़ाता है। यह खाने को और आकर्षक बनाता है।
डोपामाइन का प्रभाव
शराब ब्लड शुगर को कम कर सकती है, जिससे भूख बढ़ती है। शरीर कार्बोहाइड्रेट और चीनी युक्त भोजन की मांग करता है।
ब्लड शुगर का उतार-चढ़ाव
शराब मस्तिष्क के निर्णय लेने वाले हिस्से को कमजोर करती है, जिससे लोग अनहेल्दी खाने की ओर आकर्षित होते हैं।
आत्म-नियंत्रण में कमी
शराब पीते समय लोग अक्सर पार्टियों में होते हैं, जहां स्नैक्स उपलब्ध होते हैं। मनोवैज्ञानिक कारक की मानें, तो स्नैक्स देखकर भूख और ज्यादा बढ़ जाती है।
मनोवैज्ञानिक कारक
PubMed पर प्रकाशित एक शोध के मुताबिक, शराब लेप्टिन (तृप्ति हार्मोन) को दबाती है, जिससे भूख बढ़ती है।
वैज्ञानिक शोध
शराब के बाद भूख को नियंत्रित करने के लिए हेल्दी स्नैक्स (जैसे नट्स, सलाद) चुनें। पानी पीने से भी मदद मिलती है।
स्वस्थ विकल्प
शराब भूख को बढ़ाती है, क्योंकि यह हार्मोन, मस्तिष्क और आत्म-नियंत्रण को प्रभावित करती है।
मस्तिष्क पर प्रभाव
