बिजली से चलने वाली ट्रेन में भी जनरेटर क्यों लगा होता है?
भारतीय रेलवे की ज्यादातर ट्रेन ओवरहेड वायर से बिजली लेकर चलती है, लेकिन इनमें लगभग हर इलेक्ट्रिक ट्रेन में जनरेटर (पावर कार) लगा होता है। आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण।
इलेक्ट्रिक ट्रेन में जनरेटर
इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव 25,000 वोल्ट AC ओवरहेड वायर से बिजली लेती है। लेकिन ये बिजली सीधे ट्रेन के सभी हिस्सों तक नहीं जाती है।
ओवरहेड वायर से बिजली
ट्रेन में 3 तरह की बिजली जरूरी है: पहला ट्रैक्शन (चलाने के लिए) - 25kV, दूसरा कोच की लाइट्स, फैन, AC के लिए 110V/220V DC और तीसरा चार्जिंग और इमरजेंसी सिस्टम के लिए।
अन्य बिजली की जरूरत
25kV की हाई वोल्टेज ट्रैक्शन के लिए ही है। कोच के लिए इतनी हाई वोल्टेज नहीं दे सकते हैं। इसलिए ट्रेन में पावर ट्रांसफॉर्मर और कन्वर्टर लगे होते हैं।
ट्रैक्शन और कोच की बिजली
हर ट्रेन में एंड-ऑन पावर कार (EOG) या जनरेटर कार होती है। ये डीजल जनरेटर सेट चलाकर 750V/110V बिजली बनाते हैं, जो कोच की लाइट्स, फैन, AC और चार्जिंग के लिए जाती है।
जनरेटर का काम
अगर ओवरहेड वायर में फॉल्ट आ जाए या ट्रेन किसी ऐसे इलाके में चली जाए, जहां अभी इलेक्ट्रिक नहीं है - तब जनरेटर कार चलाकर ट्रेन के कोच को बिजली मिलती रहती है।
ओवरहेड वायर से ब्रेकडाउन हो तो?
पहले की जनरेटर कार में 2-3 डीजल जनरेटर सेट लगे होते थे। आजकल HOG (Head On Generation) सिस्टम है, जिसमें लोको से ही कोच को बिजली जाती है, लेकिन बैकअप जनरेटर रखा जाता है।
पुरानी ट्रेनों में भी
जनरेटर कार इमरजेंसी लाइट्स, पंखे और चार्जिंग पॉइंट्स को बिजली देती है। ओवरहेड फेल होने पर भी यात्रियों को अंधेरा नहीं सहना पड़ता है।
सुरक्षा और इमरजेंसी के लिए जरूरी
अब नई LHB कोच वाली ट्रेनों में HOG सिस्टम है। लोकोमोटिव से ही कोच को बिजली जाती है। फिर भी सेफ्टी के लिए बैकअप जनरेटर या बैटरी सिस्टम रखा जाता है।
नई तकनीक में बदलाव
जनरेटर कार या बैकअप सिस्टम छोटा लगता है, लेकिन ये ट्रेन के कोच को बिजली और रोशनी देता है।
छोटा लेकिन बहुत जरूरी
