By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Oct 27, 2025
धरती पर रेंगता ही नहीं हवा में उड़ता है ये सांप, जानिए इसका रहस्य
सांपों को हम रेंगते ही देखते हैं, लेकिन फ्लाइंग स्नेक हवा में ग्लाइड करता है। दक्षिण-पूर्व एशिया का यह सांप पेड़ से कूदकर 100 मीटर तक उड़ता है। आइए जानें इसके बारे में।
हवा में उड़ने वाला सांप
क्राइसोपेलिया जीनस सांप की ऐसी प्रजाति है, जो दक्षिण-पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। ये माइल्ड वेनमस होते हैं। इस प्रजाति के सांपों की लंबाई 2-4 फीट होती है और ये पेड़ों पर रहते हैं।
फ्लाइंग स्नेक
हालांकि, यह सांप उड़ते नहीं हैं, बल्कि ग्लाइड करते हैं। पेड़ से कूदकर S-आकार बनाते हैं और पसलियों को फैलाते हैं। इसके बाद पेट चपटा हो जाता है और हवा फंसती है।
कैसे उड़ते हैं सांप?
क्राइसोपेलिया जीनस सांप जैसे ही पेड़ से कुदते हैं, तो हवा में C-आकार बनाकर पेट चपटा करता है, जो फ्रिसबी जैसा बन जाता है। हवा के दबाव से लिफ्ट मिलता है। इस तरह हवा में ग्लाइड करते हैं।
ग्लाइडिंग तकनीक
फ्लाइंग स्नेक 100 मीटर तक ग्लाइड कर सकता है। गति 8-10 मीटर/सेकंड। छोटे सांप लंबी दूरी तय करते हैं।
100 मीटर तक ग्लाइड
वर्जीनिया टेक के प्रोफेसर जेक सोचा का अध्ययन बताता है कि फ्लाइंग स्नेक को अंडुलेशन स्टेबिलिटी देता है। बिना अंडुलेशन सांप गिर जाता है।
वैज्ञानिक अध्ययन
पैराडाइज ट्री स्नेक, गोल्डन फ्लाइंग स्नेक, मोलुक्कन फ्लाइंग स्नेक, ट्विन-बैंडेड और ओरनेट। ये पांचों सांप हवा में ग्लाइड करते हैं।
क्राइसोपेलिया जीनस प्रजाति के 5 सांप
फ्लाइंग स्नेक दिन में सक्रिय रहते हैं। हवा में ग्लाइड करते हुए ये सांप चूहे, चमगादड़, पक्षी, मेंढक का शिकार करते हैं। ये सांप अपने शिकार के लिए जहर का भी इस्तेमाल करते हैं।
आहार और जीवन
फ्लाइंग स्नेक धरती पर रेंगता, हवा में उड़ता हुआ प्रकृति का अनोखा चमत्कार है। विज्ञान के लिए भी यह सांप रहस्य के विषय हैं।
विज्ञान के लिए रहस्य
