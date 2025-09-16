By Navaneet Rathaur
Sep 16, 2025
दुनिया का एक ऐसा देश, जहां लोग बिल्लियों की करते हैं पूजा
दुनिया में एक ऐसा देश, जहां बिल्लियों की पूजा होती है। यहां बिल्लियां सिर्फ पालतू नहीं, बल्कि देवी बस्तेट का रूप हैं। आइए जानें इस अनोखी परंपरा को मानने वाले देश के बारे में।
बिल्लियों की पूजा
दरअसल, प्राचीन मिस्र में बिल्लियां घरों और खेतों की रक्षक मानी जाती थीं। वे चूहों से फसल बचाती थीं, इसलिए इन्हें देवी का दर्जा मिला। आज भी मिस्र में बिल्लियों का सम्मान बरकरार है।
बिल्लियों का स्वर्ग
बस्तेट मिस्र की प्रमुख देवी थीं, जिनका रूप बिल्ली या शेरनी का था। वे घरेलू सुख, उर्वरता और संरक्षण की प्रतीक थीं। उनकी पूजा से बिल्लियां पवित्र हो गईं।
बस्तेट - बिल्ली देवी का जन्म
बस्तेट के सम्मान में बबास्टिस शहर में विशाल मंदिर था, जहां हर साल लाखों तीर्थयात्री आते थे। त्योहारों में बिल्लियों को दूध, मछली और आभूषण चढ़ाए जाते थे।
पूजा की परंपराएं
मिस्रवासी बिल्लियों को मम्मी बनाकर दफनाते थे। साक्कारा और बेनि हसन में लाखों मम्मियां मिलीं। ये बस्तेट को चढ़ावा थीं, जो बिल्लियों के सम्मान को दर्शाती थीं।
बिल्ली मम्मियां
प्राचीन मिस्र में बिल्ली मारना बड़ा अपराध था। 56 ईसा पूर्व में एक रोमन को बिल्ली मारने पर भीड़ ने मार डाला। बिल्ली की मृत्यु पर पूरा घर शोक करता, भौहें मुंडवाता था।
बिल्लियों की रक्षा
बिल्लियां घरों में स्वतंत्र थीं। अमीर लोग इन्हें सोने के गहने पहनाते। इन्हें अच्छी किस्मत लाने वाली माना जाता था। बिल्लियां हमेशा प्यार और सम्मान पाती थीं।
घरों में बिल्लियों का सम्मान
आज भी मिस्र में बिल्लियां पवित्र हैं। इस्लाम में पैगंबर मुहम्मद के बिल्ली प्रेम के कारण मस्जिदों में इन्हें स्वागत मिलता है। लोग इन्हें बुरी आत्माओं से रक्षक मानते हैं।
आधुनिक मिस्र में बिल्लियां
प्राचीन चीन में ली शौ और जापान में मानेकी नेको बिल्लियां भाग्यशाली मानी जाती हैं। लेकिन मिस्र जैसी गहन पूजा कहीं नहीं होती थी।
अन्य देशों में बिल्लियां
