By Navaneet Rathaur
PUBLISHED August 16, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
शुभ काम के लिए घर से निकलते समय दही-चीनी क्यों खाते हैं?
हिंदू धर्म में शुभ कार्य से पहले दही-चीनी खाने की परंपरा है। यह सफलता और शुभता का प्रतीक है। आइए इसका महत्व जानें।
दही-चीनी की परंपरा
दही को हिंदू धर्म में शुद्ध, शीतल और पवित्र माना जाता है। यह मन और शरीर को शांत रखता है।
दही का आध्यात्मिक महत्व
चीनी जीवन में मिठास और समृद्धि का प्रतीक है। यह कार्य में सफलता और खुशी की कामना करता है।
चीनी का प्रतीकात्मक अर्थ
दही-चीनी खाना शुभ कार्यों जैसे नौकरी, विवाह या यात्रा शुरू करने से पहले सकारात्मक ऊर्जा देता है।
शुभ कार्यों की शुरुआत
दही में प्रोबायोटिक्स और चीनी में ग्लूकोज तुरंत ऊर्जा देते हैं, जिससे मानसिक और शारीरिक शक्ति मिलती है।
वैज्ञानिक कारण
श्रीकृष्ण को दही और माखन प्रिय थे। दही-चीनी खाने से उनकी कृपा और शुभता प्राप्त होती है।
श्रीकृष्ण से संबंध
वास्तु में दही-चीनी को सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। यह बाधाओं को दूर करता है।
वास्तु के अनुसार दही-चीनी
दही-चीनी खाना परिवार और समुदाय में एकता और शुभकामनाओं का प्रतीक है। यह प्यार और विश्वास बढ़ाता है।
सामाजिक परंपरा
शुभ कार्य से पहले ताजा दही और चीनी मिलाकर खाएं। मंत्र जपें और सकारात्मक सोच के साथ घर से निकलें।
दही-चीनी खाने की विधि
यह परंपरा शुभता, समृद्धि और सफलता की कामना करती है। इसे अपनाकर अपने कार्यों को शुभ बनाएं।
शुभता का प्रतीक
