दुनिया का सबसे बदबूदार फल, जिससे आती है सड़े मांस जैसी दुर्गंध
क्या आपने कभी ऐसे फल के बारे में सुना है, जिससे सड़े मांस जैसी दुर्गंध आती हो? आइए आज हम आपको एक ऐसे ही अजीबोगरीब फल के बारे में बताने वाले हैं।
अजीबोगरीब फल
ड्यूरियन (Durian) एक उष्णकटिबंधीय फल है, जो मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड में उगता है। इस फल की बदबू इतनी तेज होती है कि कई होटल और फ्लाइट में यह बैन है।
ड्यूरियन फल
वैज्ञानिकों के अनुसार, ड्यूरियन की दुर्गंध सल्फर यौगिकों, अमोनिया और एल्डिहाइड्स से आती है। पकने पर बदबू ज्यादा बढ़ जाती है। यही कारण है कि इसे फल नहीं, बदबू का राजा कहते हैं।
बदबू का कारण
बदबू के बावजूद, अंदर का स्वाद वैनिला आइसक्रीम, कस्टर्ड और पागल्प के मिश्रण जैसा होता है। इस फल का पल्प क्रीमी टेक्स्चर वाला होता है। एशियाई देशों में इसे त्योहारों पर खाया जाता है।
बदबू के विपरीत मीठा
ड्यूरियन फल मुख्य रूप से मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया और फिलीपींस में उगता है। इन देशों के बाजारों में इस फल को रात में स्टॉल पर बेचा जाता है।
कहां मिलता है ड्यूरियन?
ड्यूरियन फल में विटामिन C, B6, पोटैशियम और फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके पोषक तत्व हृदय स्वास्थ्य और पाचन सुधारता है।
बदबू के बावजूद फायदेमंद
ड्यूरियन फल पकने के बाद भूरा हो जाता है। इस फल को कांटों से सावधानी से काटें। बीज निकालकर गूदा सीधा खाएं या आइसक्रीम, शेक बनाएं।
कैसे खाएं ड्यूरियन?
ड्यूरियन साबित करता है कि सुंदरता आंखों में नहीं, स्वाद में होती है। स्वाद के कारण ही बदबू के बावजूद लाखों लोग इस फल को खाना पसंद करते हैं।
बदबूदार फल का जादू
