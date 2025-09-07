By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 7, 2025
LIVE HINDUSTAN
1 दर्जन में 10 या 11 के बजाय 12 काउंट ही क्यों होते हैं?
हम अक्सर सुनते हैं कि 1 दर्जन में 12 चीजें होती हैं। लेकिन 10 या 11 के बजाय 12 ही क्यों? आइए जानें इसके पीछे का रोचक कारण।
दर्जन: 12 की कहानी
दर्जन (Dozen) एक गिनती की इकाई है, जिसका अर्थ है 12 इकाइयां। यह व्यापार, गणित और रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग होता है।
दर्जन का अर्थ
प्राचीन सभ्यताओं जैसे मेसोपोटामिया और मिस्र में 12 आधारित गणना प्रणाली (Duodecimal System) का उपयोग होता था।
प्राचीन काल में 12 की गिनती
12 को 1, 2, 3, 4, 6 और 12 से आसानी से विभाजित किया जा सकता है, जो इसे 10 (1, 2, 5, 10) से अधिक सुविधाजनक बनाता है।
12 का गणितीय महत्व
प्राचीन व्यापार में 12 वस्तुओं का बंडल बनाना आसान था। अंडे, फल और कपड़े अक्सर दर्जन में बेचे जाते थे।
व्यापार में दर्जन
प्राचीन काल में वर्ष को 12 महीनों और राशियों में बांटा गया। यह 12 आधारित गणना को और लोकप्रिय बनाता है।
खगोलीय आधार
10 आधारित प्रणाली (Decimal System) आधुनिक है, लेकिन 12 की विभाजन क्षमता और ऐतिहासिक उपयोग इसे दर्जन के लिए बेहतर बनाते हैं।
10 क्यों नहीं?
अंडे, बिस्किट, फल और अन्य सामान आज भी दर्जन में बिकते हैं। 12 की गिनती सुविधाजनक और परंपरागत है।
दर्जन का उपयोग
कई संस्कृतियों में 12 का विशेष महत्व है, जैसे 12 इंच का फुट, 12 घंटे का समय और 12 राशियां, जो दर्जन को प्रासंगिक बनाता है।
12 का सांस्कृतिक महत्व
दर्जन में 12 का उपयोग ऐतिहासिक, गणितीय और सांस्कृतिक कारणों से हुआ। यह आज भी सुविधाजनक और लोकप्रिय है।
12: सुविधा और परंपरा
