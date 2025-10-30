By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 30, 2025
सोने के गहने क्यों नहीं पड़ते हैं काले?
सोना चांदी दोनों ही बेहद कीमती धातु हैं। लेकिन भारत में यह केवल धातु नहीं है, बल्कि पारंपरिक पहचान भी है।
कीमती धातु
शादी ब्याह और कई पूजा-पाठ में सोने के गहने को पहनना शुभ माना जाता है। इसलिए भारत में सोने और चांदी की मांग कभी कम नहीं होती है।
डिमांड
लेकिन क्या आपने गौर किया है कि चांदी कुछ समय बाद काले पड़ जाते हैं, जबकि सोने की ज्वेलरी सालों बाद भी वैसे ही चमकती रहती है? चलिए इसके पीछे की वजह जानते हैं।
सोने की चमक
सोने के गहनों का चांदी की तरह काला न पड़ना मुख्य रूप से उनके रासायनिक गुणों के कारण होता है।
रासायनिक गुण
सोना एक 'नोबल धातु'है। इसका मतलब है कि यह बहुत कम प्रतिक्रियाशील होता है।
नोबल धातु
चांदी हवा में मौजूद सल्फर कंपाउंड के साथ आसानी से रिएक्शन करके सिल्वर सल्फाइड नाम की एक काली परत बना लेती
चांदी
जबकि शुद्ध सोना (24 कैरेट) ऑक्सीजन या अधिकांश अन्य तत्वों के साथ आसानी से रासायनिक रिएक्शन नहीं करता है।
शुद्ध सोना
इस उच्च स्थिरता के कारण, यह काला नहीं पड़ता और अपनी चमक बनाए रखता है।
नहीं पड़ता काला
सोने के गहनों में सोने का प्रतिशत काफी अधिक होता है, जो मिक्स धातु में मौजूद अन्य धातुओं को काला पड़ने से बचाता है या उस प्रक्रिया को धीमा कर देता है।
मिक्स धातु
